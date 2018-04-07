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    CHP’ye sunum yaptı: Kapılarınızı gençlere açın

    Rifat BAŞARAN / ANKARA
    07.04.2018 - 00:31 | Son Güncelleme:

    KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, CHP Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ve milletvekillerine ‘TÜSES – 2019’a doğru stratejik değerlendirmeler’ konulu bir sunum yaptı. Yaklaşık 2 saat süren ve basına kapalı yapılan sunumun sonunda Ağırdır, milletvekillerinin sorularını da yanıtladı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun baştan sona notlar alarak dinlediği sunumda, kutuplaşma konusuna da değinildi. Alınan bilgiye göre Ağırdır, sunumunda özetle şu tavsiyelerde bulundu:

    “Bir kutuplaşma var, ama bu sadece Türkiye’de değil bütün dünyada yaşanıyor. Buna rağmen yüzde 45 dilimlik oy geçişkenliği var. Bu sizin avantajınız. Sisteme karşı demokratikleşme mücadelesi vermelisiniz. Özgürlüğü seslendirmelisiniz, toplumun yüzde 80’inin temel beklentisi adaletin tesis edilmesi. Toplum adalet, özgürlük ve eşitlik istiyor.

    İKTİDAR SİZE SINIR ÇİZMESİN

    Sizin seçmeniniz belediye başkanını da, milletvekilini de, parti yöneticilerini de kendisi belirlemek istiyor. Siyasetten uzak duran, hiyerarşik yapıya uymak istemeyen gençlere ‘benim adayım budur’ diye önüne koyarsanız sizden uzak durur. Kapılarınızı, pencerelerinizi açın; partiye gençleri alın, yeni düşüncelerin partiye gelmesinden korkmayın. ‘Şunu dersem şu şekilde damgalanırım, iktidar bizi şöyle tarif eder’ gibi korkuları aşın. İktidar size siyaset sınırı çizmesin, siyaset yapma alanı zaten daralıyor. Bu alanı yeni fikirlerle, radikal kararlarla, dinamik yapıyla çözebilirsiniz.”

    Etiketler: Bekir Ağırdır , KONDA , gazetehaberleri , gündem
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