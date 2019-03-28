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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ADANA (AA)
28.03.2019 - 13:35, Son Güncelleme:

CHP’li adayın şehit eşine tepki göstermesi ile ilgili AK Parti’den sert açıklama

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar'ın şehit eşine tepki göstermesi ile ilgili "Bu işte sorumluluğu olanların, kendisine 'provakatör' diye seslenenlerin, orada bulunan siyasilerin, orada bulunan görevlilerin, hepsinin özür dilemesi gereken, utanç duyması gereken bir durum" şeklinde konuştu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar'ın şehit eşine tepki göstermesiyle ilgili, "Bu işte sorumluluğu olanların, kendisine 'provokatör' diye seslenenlerin, orada bulunan siyasilerin, orada bulunan görevlilerin, hepsinin özür dilemesi gereken, utanç duyması gereken bir durum." dedi.

Çelik, kentte bir toplantı öncesi yaptığı açıklamada, 2016'da Mardin'in Nusaybin ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş Kadir Demiryürek'in eşi Gülcan Demiryürek'i ziyaret ettiklerini hatırlattı.

Şehit eşine yapılan saygısızlıkla ilgili görüntülerin medyada yer aldığını anımsatan Çelik, şöyle devam etti:

"Dün de biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız konuyu gündeme getirdi. En yüksek düzeyde hassasiyetini söyledi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız da takip ediyor. Maalesef tabii Adana'mızda olması ayrıca üzücü. Kuşkusuz şehit ailesine dönük olarak böyle bir saygısızlık yapılması ayrıca üzücü. Eşini, bu memleketin güvenliği için, memleketin geleceği için şehit vermiş bir eşin, küçük kız çocuğu olan bir eşin acısı. Bir soru soruyor, normalde bir siyasetçinin rahatlıkla, sakin, makul bir şekilde kendini izah etmesi gereken bir soru. Tabii o şekilde saygısızlık yapılması, 'Bu provokatörü buradan atın' demesi bütün bir milletimize karşı saygısızlık. Çünkü, milletimiz varlığını şehitlere borçlu. Şehit aileleri devletimizin ve milletimizin namusu, onlara sahip çıkmak. Onun geride emanet olarak bıraktığı küçük kız çocuğunu yetiştirmek, memleket için başarılı bir insan haline getirmek hepimizin sorumluluğu."

"SAYGISIZLIK ÜSTÜNE SAYGISIZLIK VAR"

Şehit eşini yurdun her tarafından birçok kişinin arayıp desteklerini bildirdiklerini belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Orada bir de çok canımızı yakan bir şey olmuş. Bazı masalardan, zaten dört, beş masalık bir toplantı, bu şekilde laf atılması da ayrıca üzücü. Fakat beni kişisel olarak kahreden bu sabah öğrendiğim bir şey oldu. Orada, bu kendisine dönük olarak bu saygısızlık yapıldığı zaman giderken, masada bir bardak devriliyor, bir şey oluyor, birileri önünü kesiyor. Belediye görevlisi midir, otel görevlisi midir, bunun açığa çıkması için bizzat takipçi olacağız. Diyorlar ki 'Bu masrafları kim ödeyecek.' Hem bir şehit ailesine saygısızlık yapılıyor hem de bir bardak kırıldı, bir şey oldu diye bu şehit ailesinden tahsil edilmeye çalışılıyor. Yani saygısızlık üstüne saygısızlık var. Dolayısıyla bu işte sorumluluğu olanların, kendisine 'provokatör' diye seslenenlerin, orada bulunan siyasilerin, orada bulunan görevlilerin, hepsinin özür dilemesi gereken, utanç duyması gereken bir durum."

Çelik, tüm milletin bu saygısızlığı kınadığını vurgulayarak, "Daha sonra da ailenin önünün kesilmesi, masrafları kim karşılayacak diye geçmişte yaşanan bazı hatıraları canlandıracak şekilde bir saygısızlık yapılması da katmerli bir saygısızlık. Bütün milletimiz, vatandaşlarımız, şehit eşinin yanındadır. Şehit aileleri devletimize, milletimize emanettir, onların çocukları, devletimizin milletimizin namusudur, onlara sahip çıkmak. Bu şekilde saygısızlık yapanları bir kere daha kınıyoruz." diye konuştu.

"ÖZEL BİR ŞEKİLDE TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Çelik, ziyarette sohbet ettikleri şehit eşinin kendisinden emin ve dirayetli biri olduğunu kaydetti.

Eşini şehit vermiş, başı dik bir şekilde bu memleketin geleceği için çalışan ve çocuğunu bunun için yetiştirmeye çalışan şehit eşine bir kez daha geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu aktaran Çelik, "Bu saygısızlığı yapanları kınıyoruz. Ayrıca daha sonra 'Bu masrafları kim ödeyecek' diye önünü kesenler kimse bunun açığa çıkarılması için de özel bir şekilde takipçisi olacağız. Bütün şehit ailelerimize bu vesileyle bir kere daha sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz." dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Millet İttifakı'nın CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, bir otelde verilen yemekte şehit aileleriyle bir araya gelmiş, şehit eşi Gülcan Demiryürek, Zeydan Karalar'ın konuşma için kürsüde bulunduğu sırada ayağa kalkarak tepki göstermişti.

Demiryürek'in sözlerine belediye başkanı adayı Karalar'ın da tepki göstermesi üzerine, şehit eşi toplantıyı terk etmişti.

ERDOĞAN'DAN "YARGI SÜRECİ" AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber-ATV ortak canlı yayınında, "CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar'ın şehit eşine hakaret ettiği" iddialarının sorulması üzerine, şu yanıtı vermişti:

"Burada bir duyarsızlık var, nedir? Bu şehit yakınlarıyla bir kahvaltı olduğuna göre, bu hanım kardeşimize bu saygısızlık, edepsizlik yapıldığı zaman ben beklerdim ki o salon hem buna gerekli tepkiyi göstersin, ondan sonra da bu salonu terk etsin."

Erdoğan, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımıza da talimatı vereceğim bu gece, onun da bunun takibini isteyeceğim. Ve böylece burada bir yargı sürecini de ayrıca başlatmamız lazım." ifadesini kullanmıştı.

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