CHP’den Soylu’ya suç duyurusu
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği’ iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
Özkoç “CHP olarak hukuksal bir mücadele başlatıyoruz” dedi. Avukat Celal Çelik tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen suç duyurusu dilekçesinde Bakan Soylu’nun farklı tarihlerde “CHP’lileri şehit cenaze törenlerine almayın”, “FETÖ’cülerle beraber işbirliğinin bedelini Kemal Kılıçdaroğlu ödeyecektir” şeklinde açıklamalar yaptığı belirtilerek, “Soylu hakkında derhal soruşturma başlatılmasını talep ediyoruz” denildi.
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