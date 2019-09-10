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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mert Gökhan KOÇ / ANKARA
10.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

CHP’den 96. kuruluş yılında Ata’ya söz

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CHP’den 96. kuruluş yılında Ata’ya söz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 96. kuruluş yıldönümü dolayısıyla dün Anıtkabir’i ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu ve CHP’nin kurmayları, Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Kılıçdaroğlu, “Büyük Atatürk, Sayın Genel Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi, ulusumuzun birliğine bütünlüğüne, vatanımızın bağımsızlığı ile ‘Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesine kararlılıkla bağlı olanların partisidir. ‘İki büyük eserim’ olarak nitelendirdiğiniz, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve partimizin kuruluşunun yüzüncü yılında karşınıza, Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmış kadrolar olarak çıkacağız. Kimseyi ötekileştirmeyen, tüm yurttaşlarımızı kucaklayan demokrasi ve adalet mücadelemiz, ilke ve devrimlerinizin yol göstericiliğinde hedefine ulaşacak” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, dün ayrıca Yenimahalle Belediyesi’nin Turgut Özal Kültür Merkezi ve Sadri Alışık Kreşi açılışına katıldı. Kılıçdaroğlu Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde katıldığı etkinlikte ise eski genel başkanlardan Deniz Baykal’la sohbet etti.

CHP’den 96. kuruluş yılında Ata’ya söz

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