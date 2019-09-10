CHP’den 96. kuruluş yılında Ata’ya söz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 96. kuruluş yıldönümü dolayısıyla dün Anıtkabir’i ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu ve CHP’nin kurmayları, Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Kılıçdaroğlu, “Büyük Atatürk, Sayın Genel Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi, ulusumuzun birliğine bütünlüğüne, vatanımızın bağımsızlığı ile ‘Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesine kararlılıkla bağlı olanların partisidir. ‘İki büyük eserim’ olarak nitelendirdiğiniz, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve partimizin kuruluşunun yüzüncü yılında karşınıza, Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmış kadrolar olarak çıkacağız. Kimseyi ötekileştirmeyen, tüm yurttaşlarımızı kucaklayan demokrasi ve adalet mücadelemiz, ilke ve devrimlerinizin yol göstericiliğinde hedefine ulaşacak” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, dün ayrıca Yenimahalle Belediyesi’nin Turgut Özal Kültür Merkezi ve Sadri Alışık Kreşi açılışına katıldı. Kılıçdaroğlu Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde katıldığı etkinlikte ise eski genel başkanlardan Deniz Baykal’la sohbet etti.
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