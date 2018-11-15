CHP’de başdöndüren trafik: Hedef 16 nisan!
CHP’DE yerel seçimlerle ilgili trafik hızlandı. İYİ Parti görüşmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki hafta Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile de görüşeceği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun, birlik oluşturarak 16 Nisan referandumundaki sonucun bir benzerini elde etmek için çalışma yürüttüğü bildirildi.
CHP’de süpriz İYİ Parti görüşmesinin ardından başdöndürücü bir trafik yaşanmaya başlandı. CHP Genel Merkezi kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, Saadet Parti milletvekili Cihangir İslam ile bugün özel bir görüşme yaptı. Görüşmede, “16 Nisan referandumunda ortaya çıkan sonucun bir benzerini elde etmek için işbirliği oluşturmak ve bunun için görüşmek önemli. Bu çerçevede Temel Bey’i de (Karamollaoğlu) ziyaret etmek istiyorum” mesajını ilen Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki hafta Karamollaoğlu’nu ziyaret ederek yerel seçime ilişkin iş birliği önerisi götürmesi bekleniyor.
İNCE RANDEVU İSTEDİ
Kılıçdaroğlu’nun bir başka görüşmesi ise CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile olacak. İnce, Kılıçdaroğlu’ndan kendi adaylığına ilişkin olarak değil sorun yaşanan bazı belediyelerle ilgili görüşlerini aktarmak üzere randevu talebinde bulunduğu öğrenildi. Genel Merkez de talebe olumlu yanıt verdi.
SİSLER KALKIYOR
Kılıçdaroğlu’nun beraberinde bir kurmay heyet ile ziyaret ettiği Akşener ile yaptığı görüşmenin üzerindeki sis perdesi de aralanmaya başladı. CHP Genel Merkezi’nden edinilen bilgiye göre görüşmede, yerel seçimler için 16 Nisan öncesi kurulan işbirliğinin bir benzerinin oluşturulmasının çerçevesi ele alındı.
CHP NASIL BAKIYOR?
Bu çerçeve CHP Genel Merkezi’nde netleştirildi. CHP Genel Merkez’inde, Manisa, Mersin, Denizli Büyükşehir Belediyeleri ile İYİ Parti’nin güçlü olduğu bazı il ve ilçelerde İYİ Parti adaylarının desteklenebileceği; İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya gibi iller ile halihazırda belediyelerinin bulunduğu illerde ise CHP’nin kendi adaylarıyla seçime gireceği konuşuluyor. İYİ Parti Ankara’yı istemesine rağmen CHP bu öneriye soğuk bakıyor. CHP’de hakim görüş, “Anamuhalefet partisinin büyük illerde aday çıkarmamasının doğru olmadığı” yönünde.
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