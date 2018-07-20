CFO nedir? CFO ne iş yapar?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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20.07.2018 - 09:29, Son Güncelleme:

CFO nedir? CFO ne iş yapar?

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CFO nedir? CFO ne iş yapar?

CFO'nun ne demek olduğu ve görev tanımı son günlerde merak konusu oldu. İş dünyası ile ilgili bir terim olan CFO hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, konu hakkında fikir almak için araştırma yapıyor. Peki, CFO nedir? CFO ne iş yapar?

Açılımı 'Chief Financial Officer' olan CFO'nun ne anlama geldiği ve ne tür bir iş yaptığı ile ilgili araştırmalar son dönemde hız kazandı. İşte, iş dünyası ile yakından ilgili kişilerin sık sık duyduğu "CFO" kelimesinin anlamı…

CFO NEDİR?

İş hayatında sıklıkla telaffuz edilen bu kelimenin açılımı "Chief Financial Officer" olarak biliniyor. "CFO ne demek?" sorusuna kısaca "Finans Grubu Başkanı" ya da "Finansal İşler Müdürü" diyebiliriz. Bir şirketteki finans sürecini en üst düzeyde temsil eden, bu alandan sorumlu baş yönetici olan CFO'lar çalıştıkları firma içerisinde finansal işlerden sorumlu en yetkili kişilerdir.

Bulundukları pozisyon gereği, kriz yönetimi ve risk yönetimi gibi konularla da ilgilenen CFO'lar, belli aralıklarla üst düzey yöneticilerine firmanın mali işleri ile ilgili olarak rapor verirler. Şirketlerin karar mekanizmalarında önemli rol oynayan CFO'lar, bağlı bulundukları organizasyonun tüm finansman dengesini yönetir ve gerekli kararları alırlar. Genellikle ekonomi, işletme, finans ve benzeri bölümlerden mezun olan CFO'lar, iyi eğitimli ve mali konularda tüm sürece hakim olurlar.

 

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