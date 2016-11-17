Cezaevlerine uçaksavarlı koruma
Türkiye genelindeki 387 açık ve kapalı cezaevinde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılarak, Silivri, Sincan ve Şakran cezaevlerinde uçaksavarların yer aldığı hava savunma sistemleri kuruldu.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından Türkiye genelindeki 387 kapalı ve açık ceza infaz kurumundaki güvenlik önlemleri yeniden gözden geçirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda cezaevlerinde iç ve dış güvenlik tedbirleri artırıldı. Buna göre, cezaevlerindeki iç güvenlikte nöbet sistemleri değiştirildi, özellikli olan alanlardaki görevliler ile gece çalışacak personel sayısında artışa gidildi. Öte yandan cezaevlerindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen birimde çalışan personel sayısı da artırıldı.
HEP AYNI KİŞİLERLE HAVALANDIRMAYA ÇIKACAKLAR
Tek kişilik odalarda kalan hükümlü veya tutukluların, gerekli güvenlik önlemleri alınarak bir saatten az olmamak üzere hep aynı kişilerle havalandırmaya çıkmalarının sağlanacağı bildirildi. Söz konusu hükümlü ve tutukluların havalandırmaya çıkıp çıkmadıklarının ise tutanak altına alınarak takip edileceği ifade edildi. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğünce Jandarma Genel Komutanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda, cezaevlerinin dış güvenlikleri de yeniden yapılandırıldı. Cezaevlerindeki dış güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılarak, Ankara Sincan, İzmir Şakran ve İstanbul Silivri cezaevlerine uçaksavarların yer aldığı savunma sistemleri kuruldu.
Cezaevlerindeki işleyiş ve hakimiyet konusunda da tedbirler artırıldı. Bazı durumlarda, tutukluların sevk ve nakillerinde jandarmanın yanı sıra polisin de yer almasına ilişkin düzenleme yapıldığı kaydedildi. Ceza infaz kurumlarında çıkabilecek yangınlara karşı da tedbirlerin alındığı belirtildi. CTE Genel Müdürlüğünün yürüttüğü, tüm cezaevlerinin 24 saat süresince takibine ilişkin çalışmaların sürdüğü, cezaevleriyle ilgili nöbetçi hakimlikler tarafından genel müdürlüğe yapılan anlık bilgilendirmelerin devam ettiği öğrenildi.
Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan CTE Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım ise "Cezaevlerimize personel takviyesinde bulunuluyor. Bu yıl sonuna kadar 7 bin 500 personel göreve başlamış olacak. Ceza infaz kurumlarımızda iç ve dış tehlikelere karşı hükümlü ve tutuklularımızın sağlığını da koruyacak tedbirler alınmaktadır. Kurumlarımız tamamen kontrolümüz altındadır. Genel müdürlüğümüzce 24 saat esasına göre tüm kurumlarımız takip edilmektedir." diye konuştu.
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