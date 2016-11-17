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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA (AA)
17.11.2016 - 11:15, Son Güncelleme:

Cezaevlerine uçaksavarlı koruma

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Cezaevlerine uçaksavarlı koruma

Türkiye genelindeki 387 açık ve kapalı cezaevinde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılarak, Silivri, Sincan ve Şakran cezaevlerinde uçaksavarların yer aldığı hava savunma sistemleri kuruldu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından Türkiye genelindeki 387 kapalı ve açık ceza infaz kurumundaki güvenlik önlemleri yeniden gözden geçirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda cezaevlerinde iç ve dış güvenlik tedbirleri artırıldı. Buna göre, cezaevlerindeki iç güvenlikte nöbet sistemleri değiştirildi, özellikli olan alanlardaki görevliler ile gece çalışacak personel sayısında artışa gidildi. Öte yandan cezaevlerindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen birimde çalışan personel sayısı da artırıldı.

HEP AYNI KİŞİLERLE HAVALANDIRMAYA ÇIKACAKLAR

Tek kişilik odalarda kalan hükümlü veya tutukluların, gerekli güvenlik önlemleri alınarak bir saatten az olmamak üzere hep aynı kişilerle havalandırmaya çıkmalarının sağlanacağı bildirildi. Söz konusu hükümlü ve tutukluların havalandırmaya çıkıp çıkmadıklarının ise tutanak altına alınarak takip edileceği ifade edildi. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğünce Jandarma Genel Komutanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda, cezaevlerinin dış güvenlikleri de yeniden yapılandırıldı. Cezaevlerindeki dış güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılarak, Ankara Sincan, İzmir Şakran ve İstanbul Silivri cezaevlerine uçaksavarların yer aldığı savunma sistemleri kuruldu.

Cezaevlerindeki işleyiş ve hakimiyet konusunda da tedbirler artırıldı. Bazı durumlarda, tutukluların sevk ve nakillerinde jandarmanın yanı sıra polisin de yer almasına ilişkin düzenleme yapıldığı kaydedildi. Ceza infaz kurumlarında çıkabilecek yangınlara karşı da tedbirlerin alındığı belirtildi. CTE Genel Müdürlüğünün yürüttüğü, tüm cezaevlerinin 24 saat süresince takibine ilişkin çalışmaların sürdüğü, cezaevleriyle ilgili nöbetçi hakimlikler tarafından genel müdürlüğe yapılan anlık bilgilendirmelerin devam ettiği öğrenildi.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan CTE Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım ise "Cezaevlerimize personel takviyesinde bulunuluyor. Bu yıl sonuna kadar 7 bin 500 personel göreve başlamış olacak. Ceza infaz kurumlarımızda iç ve dış tehlikelere karşı hükümlü ve tutuklularımızın sağlığını da koruyacak tedbirler alınmaktadır. Kurumlarımız tamamen kontrolümüz altındadır. Genel müdürlüğümüzce 24 saat esasına göre tüm kurumlarımız takip edilmektedir." diye konuştu.

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