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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
09.01.2019 - 16:06, Son Güncelleme:

Cezaevinden film gibi firar

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Cezaevinden film gibi firar

Giresun E Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü ağabeyini kaçırmak için ziyaret sırasında beraberinde getirdiği arkadaşını açık görüş sırasında ağabeyinin yerine cezaevine soktu

Giresun E tipi Kapalı Cezaevi'nde 12 yıldır yatan ve iki kez müebbet hapis cezasına çarptırılan ağabeyini cezaevinden film sahnelerini aratmayan taktikle kaçırdı.

Edinilen bilgilere göre, Siirt’in Eruh ilçesi nüfusuna kayıtlı Cüneyt Güneş, 2007 yılında kasten adam öldürme suçundan iki kez müebbet hapse mahkûm edildi. Güneş’i cezasını çekmekte olduğu Giresun E Tipi Kapalı Cezaevinde ziyaret eden kardeşi ve yanında gelen arkadaşı açık görüş sırasında film senaryolarını aratmayacak bir yöntemle cezaevinden kaçırdı.

Cezaevinden film gibi firar

Güneş’in kardeşi ağabeyini kaçırmak için yanında getirdiği arkadaşını ağabeyinin yerine koyarak beraberce cezaevinden çıktılar. Bir süre sonra firarın anlaşılmasıyla olay güvenlik güçlerine bildirildi. Polis ve Jandarma’nın yaptığı koordineli çalışma sonucu 61 plakalı bir araç ile Giresun’dan ayrıldıkları tespit edildi. Yapılan plaka araştırmasında aracın kiralık olduğu tespit edildi. Ağabey ve kardeşinin ise araç ile Trabzon’a gelerek araç değişikliği yaptığı belirlendi. Yapılan teknik takip sonucu Of ilçesine gittikleri anlaşılan firari ağabey ve kardeşi burada M.H.B isimli şansın dağ evinde gizlendiklerini öğrenildi.

Ağabey-kardeşi yakalamak için Giresun İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş’ın kurduğu özel ekip harekete geçerek Özel Harekat Polisleri'nin de desteği ile şahısların gizlendiği eve operasyon yapıldı.

Operasyonda firari Cüneyt Güneş ile beraber 4 kişi evde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Firari Güneş cezaevine gönderilirken diğer 4 kişinin ise gözaltı işlemlerinin sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

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