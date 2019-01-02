Cezaevi nüfusu: 264 bin 31
FETÖ’nün darbe girişiminin ardından cezaevlerindeki doluluk oranı yüzde 121’e çıktı. Adalet Bakanlığı 389 mevcut cezaevine ek olarak 132 yeni cezaevinin yapımını sürdürüyor. 35 cezaevi ise proje aşamasında.Halihazırda cezaevlerinde kalanların sayısı 264 bin 31. Bu rakam, birçok ilin nüfusunu katlıyor. Cezaevlerinde 250 bin 764 erkek, 10 bin 285 kadın ve 2 bin 982 çocuk bulunuyor. Annesiyle kalan çocuk sayısı ise 677.
ADALET Bakanlığı’nca, darbe girişimi sonrası yapılan infaz düzenlemeleri ile binlerce mahkûmun tahliye edilmesi, cezaevlerindeki doluluğa çare olmadı. Bunun üzerine bakanlık mevcut 389 cezaevinin aslında 111 bin 135 olan kapasitesini, düzenleme yaparak, 213 bin 322’ye yükseltti. Ancak, FETÖ tutuklamaları sürdüğü için bu kapasite arttırımı da yeterli olmadı. Cezaevlerindeki doluluk oranı 28 Aralık itibariyle yüzde 121’e çıktı.
TUTUKLU ORANI YÜZDE 34
Adalet Bakanlığı’nın resmi verilerine göre, infaz sürelerinin artması nedeniyle cezaevindeki hükümlü sayısı artarken, tutuklu sayısı azaldı. Cezaevindeki tutukluların oranı yüzde 34’e indi. Cezaevlerinde toplam 208 bin 457 hükümlü 55 bin 574 kişi tutuklu bulunuyor. Tutuklu sayısı, hükümlü sayısının dörtte birine indi.
İNFAZ SİSTEMİ SİL BAŞTAN
Adalet Bakanlığı’nda oluşturulan komisyonda adaletli ve suçu önleyecek yeni bir infaz sistemi üzerinde çalışıyor. Komisyon, bazı suçların infaz süresinin çok uzun olduğu ve indirilmesinin yanında, iki yılın altındaki suçlara getirilen tutuklama yasağını değerlendiriyor. İki yılın altında ceza öngörülen bazı suçların yeniden tutuklama kapsamına alınması da tartışılıyor.
Bakanlık kaynakları Hürriyet’e, kadına ve çocuğa şiddet ve tecavüzde, uyuşturucu satıcıları konusunda infaz sürelerinin ise indirilmesinin kesinlikle söz konusu olmadığını bildirdi.
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