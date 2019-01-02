Cezaevi nüfusu: 264 bin 31

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCezaevi nüfusu: 264 bin 31
GeriGündem Cezaevi nüfusu: 264 bin 31
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Oya ARMUTÇU - ANKARA
02.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Cezaevi nüfusu: 264 bin 31

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
Cezaevi nüfusu: 264 bin 31

FETÖ’nün darbe girişiminin ardından cezaevlerindeki doluluk oranı yüzde 121’e çıktı. Adalet Bakanlığı 389 mevcut cezaevine ek olarak 132 yeni cezaevinin yapımını sürdürüyor. 35 cezaevi ise proje aşamasında.Halihazırda cezaevlerinde kalanların sayısı 264 bin 31. Bu rakam, birçok ilin nüfusunu katlıyor. Cezaevlerinde 250 bin 764 erkek, 10 bin 285 kadın ve 2 bin 982 çocuk bulunuyor. Annesiyle kalan çocuk sayısı ise 677.

ADALET Bakanlığı’nca, darbe girişimi sonrası yapılan infaz düzenlemeleri ile binlerce mahkûmun tahliye edilmesi, cezaevlerindeki doluluğa çare olmadı. Bunun üzerine bakanlık mevcut 389 cezaevinin aslında 111 bin 135 olan kapasitesini, düzenleme yaparak, 213 bin 322’ye yükseltti. Ancak, FETÖ tutuklamaları sürdüğü için bu kapasite arttırımı da yeterli olmadı. Cezaevlerindeki doluluk oranı 28 Aralık itibariyle yüzde 121’e çıktı.

TUTUKLU ORANI YÜZDE 34

Adalet Bakanlığı’nın resmi verilerine göre, infaz sürelerinin artması nedeniyle cezaevindeki hükümlü sayısı artarken, tutuklu sayısı azaldı. Cezaevindeki tutukluların oranı yüzde 34’e indi. Cezaevlerinde toplam 208 bin 457 hükümlü 55 bin 574 kişi tutuklu bulunuyor. Tutuklu sayısı, hükümlü sayısının dörtte birine indi.

İNFAZ SİSTEMİ SİL BAŞTAN

Adalet Bakanlığı’nda oluşturulan komisyonda adaletli ve suçu önleyecek yeni bir infaz sistemi üzerinde çalışıyor. Komisyon, bazı suçların infaz süresinin çok uzun olduğu ve indirilmesinin yanında, iki yılın altındaki suçlara getirilen tutuklama yasağını değerlendiriyor. İki yılın altında ceza öngörülen bazı suçların yeniden tutuklama kapsamına alınması da tartışılıyor.

Bakanlık kaynakları Hürriyet’e, kadına ve çocuğa şiddet ve tecavüzde, uyuşturucu satıcıları konusunda infaz sürelerinin ise indirilmesinin kesinlikle söz konusu olmadığını bildirdi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (01.01.2019) 2
daha fazla video için
Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Otel sahibinden organizatöre... Cinayetin ortakları!

Ankara'da sır ölüm! Erkek arkadaşı konuştu...

6 yıl sürdü! Koska kardeşlerin davasında karar

İstanbul'da kar yağacak mı? Meteorolojiden dikkat çeken uyarı..