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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail Hakkı SEYMEN-Serkan AKKUŞ/BURSA (DHA)
02.06.2019 - 09:45, Son Güncelleme:

Cezaevi firarisi ortalığı birbirine kattı! Tornavidayla polisi yaralayıp, silah çekti

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Bursa'da cezaevi firarisi, kendisini durdurmak isteyen polislerin üzerine motosiklet sürdü. Bir polisi tornavidayla kolundan yaralayıp silah çeken firari, güçlükle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi'nde gece yarısı meydana geldi. Osmangazi Suç Önleme Ve Soruşturma Büro Amirliği'nde görevli polisler, yaya olarak devriye gezdikleri sırada plakasız bir motosikleti durdurmak istedi. Ancak cezaevi firarisi olduğu ortaya çıkan sürücü Gökhan A. (34), motosikleti polislerin üzerine sürdü.

Zanlı, dengesini kaybedip motosikletten düştükten sonra da elindeki tornavida ile bir polis memurunu kolundan yaraladı. Belinden çıkardığı tabancayı polislere doğrultan şüpheli, olay yerine gelen ekiplerin de desteği ile yaşanan arbedenin ardından etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SAHTE KİMLİK VE KREDİ KARTI ELE GEÇİRİLDİ

Üzerinden farklı isimler adına düzenlenmiş nüfus cüzdanları ve kredi kartları ile bıçak, tornavida, tabanca ve uyuşturucu madde çıkan ve kullandığı motosikletin çalıntı olduğu belirlenen Gökhan A. ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. Gökhan A.'nın 5 farklı suçtan kaydı bulunduğu belirlendi. Kolundan tornavida ile yaralanan polis memuru ise Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cezaevi firarisi ortalığı birbirine kattı Tornavidayla polisi yaralayıp, silah çekti

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