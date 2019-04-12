Cezaevi firarisi kanepenin içinde saklanırken yakalandı
Kütahya'nın Gediz ilçesinde izinli çıktığı cezaevine geri dönmeyip firar eden R.E., evindeki kanepenin içinde saklanırken yakalandı.
Kütahya Açık Cezaevi'nde hırsızlık suçundan hükümlü R.E., bir ay önce izin alarak memleketi Gediz'in Gümele Köyü'ne gitti. Cezaevine dönmeyen firari R.E. hakkında İlçe Jandarma Komutanlığı çalışma başlattı.
İhbar üzerine jandarma, R.E.'nin Gümele Köyü'ndeki evine dün operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada kanepe içerisinde saklanırken yakalanan R.E. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen R.E., işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.
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