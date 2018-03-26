Cezaevi aracı kaza yaptı! Çok sayıda asker yaralandı...

Iğdır'dan Erzurum'a giden cezaevi aracı Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde kaza yaptı, 5'i asker 7 kişi yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Iğdır'dan aldığı mahkumu Erzurum'daki hastaneye götüren cezaevi aracı, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi yakınlarında yoldan çıktı. Kazada, biri rütbeli 5 asker ile sürücü ve mahkum yaralandı.

Kazanın, sürücünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu yol kenarındaki kayaya çarptığı belirtildi.

Ambulanslarla Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Ağrı Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.