Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Cezaevi aracı kaza yaptı! Çok sayıda asker yaralandı...

    Cezaevi aracı kaza yaptı! Çok sayıda asker yaralandı...

    AĞRI (AA)
    26.03.2018 - 12:15 | Son Güncelleme:

    Ağrı'ın Eleşkirt ilçesinde cezaevi aracı kaza yaptı, 5'i asker 7 kişi yaralandı.

    Iğdır'dan Erzurum'a giden cezaevi aracı Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde kaza yaptı, 5'i asker 7 kişi yaralandı.

    Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Iğdır'dan aldığı mahkumu Erzurum'daki hastaneye götüren cezaevi aracı, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi yakınlarında yoldan çıktı. Kazada, biri rütbeli 5 asker ile sürücü ve mahkum yaralandı.     

    Kazanın, sürücünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu yol kenarındaki kayaya çarptığı belirtildi.     

    Ambulanslarla Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Ağrı Devlet Hastanesine sevk edildi.     

    Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.       

    Etiketler: gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri