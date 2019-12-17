Çeyiz parası nedir? Evlenme ödeneği başvuru şartları nelerdir?

Evlendiği tarihten itibaren 5 yıl geçerli olan çeyiz parasında, peşin olarak ödenen evlenme yardımı almak isteyenlerin öncelikle beyanda bulunmaları gerekiyor. Peki, çeyiz parasını kimler alabilir? Evlilik yardımı ödeneği başvuru nasıl yapılır? İşte, çeyiz parası başvuruları hakkında detaylar.

ÇEYİZ PARASI NE KADAR?

Evlenecekler için getirilen çeyiz hesabında devlet yardımı 9 bin TL’ye çıkarıldı. Yönetmelik değişikliğine göre, artık devlet katkısı hesapta biriken tutarın yüzde 25’ine kadar çıkabilecek, burada üst sınır ise 9 bin TL olacak.

Çeyiz hesabı ve devlet katkısına dair yapılan ve Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, devlet katkısı artık düzenli ödemesi süresi 36 ile 47 ay olanlar için hesaptaki birikimin yüzde 10’u yine 29’u olacak. Ödenecek tutar için getirilen üst sınır ise 4 bin liradan 6 bin 500 liraya çıkarıldı. Düzenli ödeme süresi 48 ila 59 ay olanlar içinse devlet katkısı yüzde 15 yerine 22 olarak uygulanacak. Bu grupta üst sınır 4 bin 500 TL’den 7 bin 500 TL’ye çıkarılacak. Düzenli ödeme süresi 60 ay ve üzeri olanlar içinse devlet katkısı hesapta biriken tutarın yüzde 25’i olacak. Bu da düne kadar yüzde 20 olarak uygulanıyordu. Bunun için üst sınır ise 5 bin TL yerine 9 bin TL olacak.

ÇEYİZ PARASINDAN KİMLER FAYDALANIR?

Anne veya babasının vefatı sonucunda onlardan ölüm- yetim aylığı alan kız çocukları evlenme yardımından yararlanabilir. Aynı durumda olan erkek çocuklarının böyle bir hakkı yoktur.

Evlenme ödeneğine başvuruda bulunmak isteyen kız çocukları için yetim aylığı alma koşulu vardır. Yalnızca kızlara verilen evlenme yardımı, işten ayrılan ve yetim aylığı alanlara da verilebilir.

Çeyiz parası almak isteyenlerin eğer 4/a (SSK) ve 4/b (Bağ-Kur) kapsamında hak sahibi olma durumları varsa başvurularını SGK Merkez Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri'ne yapmaları gerekir.

Kısaca ödeneği almanın iki koşulu vardır; birincisi anne veya babadan ölüm-yetim aylığı almak ve ikincisi ise bu aylığı alırken evlenmiş olmaktır.

Bu konuda sıkça sorulan sorulardan biri de dul kimselerin evlenme yardımından yararlanma durumudur. İkinci evliliğini yapacak olan kişilerin bu yardımı alması söz konusu değildir.

Evlenme yardımı almak için belirtilen herhangi bir yaş sınırı yoktur. Bazı yayın organlarında yer alan 25 yaş sınırı uygulaması gerçeği yansıtmamaktadır. Evlenme aylığı alabilmekteki temel esas ilk defa evlenmiş olmaktır.

ÇEYİZ PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evlenme yardımı almak isteyen kişilerin mutlak surette başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Evlendiği tarihten itibaren 5 yıl içerisinde bu ödeneğe başvurmayanlar, haklarını kesin olarak kaybederler.

Çeyiz parası için başvuruda bulunacakların, SGK İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Başvuruda hak sahiplerinden çeyiz parası başvuru dilekçesi (Evlenme Ödeneği Talep Dilekçesi) istenir. şayet yapılan evlilik henüz nüfus kütüğüne işlenmediyse, başvuruda evlilik cüzdanı da istenir. Evlilik nüfus kütüğüne işlendiyse evlilik cüzdanına gerek yoktur, başvuruda talep dilekçesi yeterli olur.