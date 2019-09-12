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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)
12.09.2019 - 11:29, Son Güncelleme:

Çevreyi kontrol edip motosikleti böyle çaldı

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Çevreyi kontrol edip motosikleti böyle çaldı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki iş yerinin önündeki motosiklet, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anlarında şüpheli, çevreyi bir süre gözledikten sonra bindiği motosikletle kaçıyor.

Olay, pazartesi günü, Göveçlik Mahallesi'ndeki tekstil atölyesinin önünde meydana geldi. Tekstil işçisi Ali Dingel (29), çalıştığı atölyenin önüne motosikletini park etti. Motosiklet, bir süre sonra kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı.

Motosikletini yerinde bulamayan Dingel, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelerek, güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde şüphelinin, motosiklete yaklaştığı, çevreyi bir süre gözledikten sonra motora binerek kaçtığı anlar yer aldı.

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