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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL, (DHA)
14.03.2019 - 17:34, Son Güncelleme:

Çevre için Binali Yıldırım'dan önemli adım

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Çevre için Binali Yıldırım'dan önemli adım

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, TEMA’nın iklim dostu, yaşanabilir ve sağlıklı kentler için yerel yönetimlere önerdiği adımları içeren taahhütnamesini imzaladı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, TEMA Vakfı’nın Doğa Dostu Belediye Başkanı Taahhütnamesi’ni imzaladı. Yıldırım, vakfın belgesinde yer alan hedefleri, projeleri doğrultusunda artırdı. Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) bir belge yayınlayarak iklim dostu, yaşanabilir ve sağlıklı kentler için yerel yönetimlerin atmasını önerdikleri adımları kamuoyuna aktarmıştı.

Çevre için Binali Yıldırımdan önemli adım


Yıldırım, İstanbullulara taahhüt ettiği projeler doğrultusunda, bir takım hedefleri daha yukarı çekerek imzaladığı taahhütnameyi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Buna göre Yıldırım TEMA’nın 'İhtiyacının yüzde 25’ini yenilenebilir enerji kaynaklarından kendi kentinde üreten belediye' maddesindeki oranını yüzde 60’a çekti.

TEMA’nın taahhütnamesinde Yıldırım’ın kendi projelerine bağlı olarak büyüttüğü hedefler şöyle:

Enerji verimliliği önlemleri alarak yüzde 24 enerji verimliliği gerçekleştiren (TEMA’nın oranı: yüzde 20)

İhtiyacının yüzde 60’ını yenilenebilir enerji kaynaklarından kendi kentinde üreten (TEMA’nın oranı yüzde 25)

Kentlerde su dağıtımında kayıp ve kaçakları yüzde 16 seviyesine indiren ve sonrasında gelişmiş ülkeler seviyesine çekmeyi hedefleyen (TEMA’nın oranı yüzde 25)

Kentlerde entegre atık yönetimine başlayan, atığının yüzde 35’ini geri dönüştüren (TEMA’nın oranı yüzde 25)

Yıldırım’ın seçim için hazırladığı projelerin dokuz başlığından ikisi Daha Yeşil ve Daha Çevreci adını taşıyor. Bugüne kadar Yıldırım Yeşil Ağ ve çöpleri ayrıştırarak İstanbulkart’ta indirim gibi İstanbul’u daha doğa dostu bir şehir yapmak üzere pek çok projesini kamuoyuyla paylaştı.

55,5 MİLYON METREKARE YEŞİL ALAN

İstanbul genelinde 55,5 milyon metrekare (Yaklaşık 7 bin 600 stat büyüklüğü) yeşil alan üretilecek. Bunun 37 milyon metrekare kadarı yeşil koridorlardan, 16 milyon metrekare kadarı da Millet Bahçeleri’nden gelecek. Yeşil koridorlar, İstanbul’un 20 deresinin ıslah çalışmalarını tamamlanması ve etrafının yaşam alanı haline getirilmesiyle oluşturulacak.

YÜZDE 60’I YENİLENEBİLİR KAYNAKLARDAN

Türkiye’deki toplam elektrik tüketiminin yüzde 1’i İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştiriliyor. Güneş ve rüzgar enerjilerinden faydalanarak, biyokütle doğalgaz basıncı düşüm tesisleri gibi yatırımları hayata geçirerek bu tüketimin yüzde 60’ını yenilenebilir kaynaklardan sağlanacak. Bunun için 496 megawatt enerji üretilecek ve bunun sonucunda İstanbul’a yılda 1.3 milyar dolar daha fazla yatırım yapma imkanı doğacak.

APARTMANIN ELEKTRİK FATURASI DÜŞECEK

İstanbul’un çatılarında saatte yaklaşık 3 bin megawatt enerji üretilebilecek potansiyel bulunuyor. Kurulacak sistemle, 2023’te saatte 588 megawatt enerjiyi aktive edebilen bir sistem oluşturacak. Böylece apartmanların ortak alan elektrik giderlerine büyük katkı sağlanmış olacak.

DÖNÜŞÜMÜN PARASI ÖĞRENCİYE

Sıfır atık projesi kapsamında çöplerin evlerde ayrıştırılması sağlanacak. İlçe belediyeleri ile birlikte 5 gün organik çöpler, 1 gün cam ve plastik şişeler, 1 günde kağıt atıklar ayrıştırılmış şekilde toplanacak. Eğitim faaliyetleri kapsamında tüm İstanbul’dan bu harekete destek istenecek. Buradan elde edilecek gelir, öğrencilerin toplu taşıma indirimi olarak kullanılacak. İlk yılda ortalama yüzde 30 indirim doğacağı tahmin ediliyor.

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