Cevabını veririz

3 ASKER HAFİF YARALANDI: İdlib’in güneyindeki Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait gözlem kulelerini daha önce 3 kez hedef alan Suriye ordusu, bu kez büyük bir saldırı düzenledi. Zaviye Dağı bölgesindeki 10 numaralı kuleye 35 havan mermisi attı. Saldırıda 3 asker hafif yaralandı, tesis, teçhizat ve malzemelerin bir kısmı hasar gördü.

‘FELAKETE DÖNÜŞEBİLİR’ Saldırının hedef gözetilerek yapıldığını belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Saldırıların durması için İran ve Rusya, rejim üzerinde baskı kurarak, garantör ülke olarak görevlerini yerine getirmeli. Aksi takdirde çatışmalar ciddi bir felakete dönüşebilir. Saldırılar devam ederse gereken cevabı veririz” dedi.

ESAD REJİMİNE ‘KARŞILIK’ UYARISI

Suriye’de çatışmasızlık bölgesi İdlib’in güneyinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) kurduğu 10 numaralı gözlem kulesine saldırıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sert tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, “Eğer saldırılar devam ederse gereğini yaparız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” diyerek, Türkiye’nin bundan sonra rejim saldırılarına karşılık verebileceği uyarısında bulundu.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Dışişleri Bakanlığı’ndaki ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında öne çıkan konulardan biri de Suriye’nin çatışmasızlık bölgesi İdlib’in güneyindeki Zaviye’de bulunan, TSK’nın kurduğu 10 numaralı gözlem kulesine rejim güçlerinin havanlı saldırısıydı.

KASITLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ

Bakan Çavuşoğlu dün sabah düzenlenen saldırıda üç Türk askerinin hafif yaralandığını belirterek, “Bunun biz kasıtlı olduğunu düşünüyoruz. Rusya ile de bu konuda görüşüyoruz. Eğer rejim buna yönelik saldırıları devam ettirirse, gereğini de yaparız. Bundan da hiç kimsenin tereddütü olmasın” dedi. Çavuşoğlu, rejime de bu saldırıların durması için Rusya’nın ve İran’ın garantör olarak gerekli baskıyı kurması gerektiğinin altını çizdi.

İDLİB’DE ATEŞKES İDDİASI

Çavuşoğlu, İdlib mutabakatının uygulanması konusunda üzerlerine düşeni yaptıklarını belirterek, öte yandan rejimin siyasi değil askeri çözüme inandığına işaret etti. Son zamanlarda rejimin İdlib’e yönelik saldırılarının arttığına dikkat çeken Çavuşoğlu, özellikle okullar ve hastanelerle sivillerin hedef alındığını, 200 bin sivilin evini terk ettiğini söyledi. Çavuşoğlu, çatışmaların durması için Rusya ile yoğun çaba sarfettiklerini belirterek, “Şu anda tam olarak ateşkes sağlandı demek mümkün değil ama bu konuda Rusya ile beraber ciddi, samimi gayretlerimizin olduğunu da söylemek isterim” diye konuştu.

S-400 TÜRKİYE’YE GELECEKTİR

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın mektubuyla ilgili soruya da yanıt veren Bakan Çavuşoğlu şunları kaydetti: “Her şeyden önce biz bu mektubun üslubunu kabul etmiyoruz. Kimse Türkiye´ye ültimatom veremez. Türkiye bağımsız ve özgür bir ülkedir. Madem kendinize güveniyorsunuz bizim bu konuda çalışma grubu oluşturma teklifimizi niye kabul etmiyorsunuz? Bu tür mektuplarla Türkiye aldığı kararlardan vazgeçmez. Türkiye S-400’ü almıştır ve Türkiye’ye gelecektir, konuşlanacaktır. En kısa zamanda Milli Savunma Bakanımız bu mektuba cevaben mektubunu da gönderecektir. Böyle bir mektubun içeriği ve üslubunu kabul etmediğimizi daha önce de vurgulamıştır.” -ANKARA

FRANSIZ BAKANA: ‘YPG İŞBİRLİĞİNİ DOĞRU BULMUYORUZ’

- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile yaptığı ortak basın toplantısında, Fransa’ya yönelik eleştirilerde bulundu. Fransa’nın terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG’yle yakın işbirliğini doğru bulmadıklarını belirten Çavuşoğlu şunları söyledi: “Fransa’da tutuklu PKK üyesi teröristler var. Yine bazı PKK üyelerinin ve PKK’ya destek veren şahısların mal varlığını dondurma konusunda da Fransa’nın attığı adımları takdirle karşıladığımızı söylemek isteriz. Fransa’yla Suriye konusunda bir konu hariç görüşlerimiz tamamen örtüşüyor. Fakat Fransa’nın PKK’dan hiçbir farkı olmayan YPG’yle yakın işbirliğini doğru bulmuyoruz ve bunun NATO’daki işbirliğimiz dahil birçok konuya yansıdığını görüyoruz. PKK eşittir YPG’dir. Suriye’nin geleceği için, sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü için tehlikelidir. Ayrıca sınır güvenliğimiz ve ülkemizin ve milletimizin güvenliği için de hassas bir konudur.”

SURİYE TÜRKİYE’Yİ TAHRİK EDİYOR





CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapılan kabine toplantısında ele alınan konularla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, özetle şunları söyledi:

“PKK terör örgütüne karşı mücadelemiz her sahada devam ediyor. Sadece Türkiye Cumhuriyeti topraklarında değil, bu örgütün bulunduğu Irak gibi, Suriye gibi başka yerlerde de mücadelemiz kararlı bir şekilde devam ediyor. Özellikle İdlib’de yaşanan gelişmelerin bizim için bir endişe kaynağı olmaya devam ettiğinin altını çizdik. Rejimin kasıtlı olarak Türkiye’yi tahrik etmek ve bölgede alan kazanmak amacıyla yaptığı saldırılara son verilmesi konusunda da ilgili birimlerimiz yetkilendirilmiş durumdadır. Özellikle Rusya’yla bu konuda temaslar kuruldu, görüşmeler devam ediyor. Gerek İdlib’de gerek Tel Rıfat’ta gerekse Fırat’ın doğusunda bu güvenlik alanının sağlanması ve ülkemize dönük herhangi bir tehdidin ortaya çıkmaması için bundan sonra da gerekli adımlar atılmaya devam edecektir.

SIZDIRILMASI CİDDİYETSİZLİK

(ABD’nin S-400 mektubu) Savunma Bakanımıza gönderilen bu mektup sadece üslubu değil, muhtevası itibarıyla da müttefiklik ruhuna aykırıdır, ikili ilişkilerin nezaketine de aykırıdır. Bu mektubun neredeyse gönderildiği zamanla eşzamanlı olarak sızdırılmış olması da bir ciddiyetsizliktir. Bunlar aynı gün veya ileriki zamanlarda kamuoyu ya da basın üzerinden baskı oluşturmak amacıyla sızdırılmaz, bu devlet ciddiyetine yakışmaz. Savunma Bakanımızın, Dışişleri Bakanımızın, benim görüşmelerimiz oldu. Ben de Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile görüşme yaptım, bu konuları ele aldık. Bu ilişkileri yönetirken karşılıklı çıkar ve saygı temelinde müttefiklik ruhuna uygun adımlar atmayı her zaman kendimize temel ilke edindik. Buradan bir taviz veya bir geri dönüş söz konusu değil. Bu cevap hazırlanırken de mektubun muhtevasına, üslubuna ve perspektifine uygun bir cevabın verileceğinden hiç kimsenin endişesi olmasın. F-35 programından Türkiye’nin haksız çıkarılmaya çalışılması, pilotlarımızın eğitiminin askıya alınması, yaptırımların gündeme gelmesi, Pentagon’un hiçbir hukuki zemini olmadan resen birtakım inisiyatiflere yönelmiş olması ittifak ruhuna aykırıdır. Cumhurbaşkanımız G-20 Zirvesi’nde Sayın Trump’la bu konuyu 29 Haziran’da ikili görüşmede ele alacaklar. Biz F-35’in bir müşterisi değiliz, ortağıyız, üreticilerinden bir tanesiyiz. 1 milyar doların üzerinde fon katkısı yaptık. Türkiye’nin hakkı olan F-35’ler mutlaka gelecektir.” -Erdinç ÇELİKKAN

REJİMDEN ‘10 NUMARA’YA HAVANLI SALDIRI



Suriye’de çatışmasızlık bölgesi İdlib’in güneyinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) kurduğu 10 numaralı gözlem kulesi dün rejim güçlerinin saldırısına uğradı. Zaviye’deki bu saldırı son bir hafta içinde TSK gözlem kulelerine yönelik üçüncü saldırı olarak kayıtlara geçti.

ÜÇ ASKER YARALANDI

Bir süredir İdlib’in güneyinde TSK gözlem kulelerini hedef alan rejim güçleri, şimdiye kadarki en kapsamlı saldırısını yaptı. Zaviye’deki 10 numaralı gözlem kulesi, daha güneydeki rejim bölgesinden atılan havan mermileriyle vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde kontrol ettiği As Shariah bölgesinden 3 kilometre mesafedeki Zaviye Dağı bölgesinde yer alan 10 numaralı gözlem noktasına ‘kasıtlı olduğu değerlendirilen’ 35 havan atışı ile saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi. Havan saldırısında üç askerin hafif yaralandığı belirtilen açıklamada, “Üs bölgemizde yer alan tesis, teçhizat ve malzemelerden bir kısmı kısmi hasar görmüştür. Yaralı personelin tahliye ve tedavileri devam etmektedir. Saldırıyla ilgili olarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Durum yakından takip edilmektedir” denildi.

ÜÇ KEZ HEDEF OLMUŞTU

Zaviye’deki gözlem noktası yakınları bundan önce 29 Nisan ile 4 ve 12 Mayıs tarihlerinde de saldırıya uğramış, 29 Nisan’daki saldırıda iki asker hafif yaralanmıştı. Rejim güçleri geçen hafta da 6 ve 8 Haziran tarihlerinde yine İdlib’in güneyinde bulunan Morik’teki 9 numaralı gözlem kulesine iki kez taciz atışında bulunmuş, bu gözlem kulesinin güvenlik duvarları hasar görmüştü.

ÖSO ATEŞKESİ YALANLADI

ÖZGÜR Suriye Ordusu (ÖSO) İdlib’de Esad rejimi ile muhalifler arasında ateşkes sağlandığına yönelik haberleri yalanladı. ÖSO bileşenlerinden Nasır ordusu sözcüsü Muhammed Raşid, “Sosyal medyada doğru olmayan bir ateşkes haberi yayıldı. Esad rejimi ile askeri muhalifler arasında herhangi bir ateşkes sağlanmadı. Rejim ve destekçileri son 3 günde çoğu çocuk 30’dan fazla sivili öldürdü. Hangi ateşkesten bahsediliyor” dedi. Doğru olmayan ateşkes haberlerinin, askeri muhaliflerin rejim karşısında ilerlediği dönemlerde kasıtlı olarak yapıldığını belirten Raşid, “Bu tür yalan haberler rejime zaman kazandırmak için yapılıyor” dedi. -AA

TÜRKİYE İSTEDİ VURDUK

SURİYE’nin İdlib bölgesinde 12 Haziran gecesinden itibaren Rusya ve Türkiye’nin arabuluculuğunda ihtilaflı taraflar arasında sağlanan ateşkese Nusra teröristlerinin uymadığını açıklayan Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin talebiyle sahadaki Türk birliklerine hava desteği verildiğini açıkladı. Bakanlığın yazılı açıklamasında şöyle denildi:

İŞBİRLİĞİMİZ SÜRECEK

“12 Haziran saat 24.00 itibarıyla İdlib bölgesinde Rusya ve Türkiye arabuluculuğunda taraflar arasında sağlanan ateşkes genel olarak uygulanıyor. Anlaşma sayesinde cephe hattındaki çatışmalar büyük ölçüde kesildi. Ancak ateşkese uymayacaklarını ilan eden El Nusra teröristleri ağır toplar da dahil olmak üzere İdlib bölgesini vurmaya devam etti. 13 Haziran gecesi İdlib’e bağlı Cebel-Zavia yerleşim bölgesi yakınındaki Türk kontrol noktası Nusra teröristleri tarafından topçu ateşine tutuldu. Kontrol bölgesinde görevli Türk askerlerinin can güvenliği tehlikeye girdiği için Türk komutanlığı bize hava desteği talebinde bulundu. Türk tarafının verdiği koordinatlar dikkate alınarak Dokmak köyü ile Cebel-Taverta tepesine uçaklarımız 4 sorti gerçekleştirdi. Hava operasyonu neticesinde saldırganların topçu bataryaları ile ciddi sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Türkiye ile bölgede sıkı işbirliğimiz ileride de sürecektir.”

ASKERİ YETKİLİLER YALANLADI

Türk askeri yetkililer, Rus hava güçlerinin Türkiye’nin istediği koordinatlarda, Türkiye’nin gözlem noktasına saldırı yapan teröristleri vurduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. -Nerdun HACIOĞLU

