Cevabı var
SAVUNMA Sanayi Başkanı İsmail Demir, ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan’ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a gönderdiği mektuba ilişkin çalışma yürütüldüğünü belirterek, “Cevap verilecektir” dedi.
Demir, S-400’lere ilişkin teknik ekiple ilgili de karşı tarafın henüz hiçbir adım atmadığını söyledi. Bilkent Üniversitesi’nde katıldığı bir programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demir, şunları söyledi:
“Â (ABD Savunma Bakan Vekilinin mektubu) Mektubun muhatabı Milli Savunma Bakanlığı. Onlar tabii ki bunun üzerinde çalışma yapıyorlardır, yapıyorlar daha doğrusu. Beraber koordinasyon içindeyiz. Tabii buna bir cevap verilecektir. Çünkü oradaki argümanların bizim açımızdan cevapları var. Bu iletişim devam edecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle