Çetin Emeç ve Sinan Ercan anıldı

Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki anmaya Çetin Emeç’in eşi Bilge Emeç, kızı Mehveş Emeç Birol, damadı Özalp Birol, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bilâ, Hürriyet gazetesi eski başyazarı Oktay Ekşi, Hürriyet gazetesi eski yazıişleri müdürü Ertuğ Karakullukçu ile gazeteciler Namık Koçak, Murat Çetin, Muammer Tuncer, Rametullah Karakaya ve Ünal Uzun’un da aralarında olduğu arkadaşları ve sevenleri katıldı.



Özalp Birol, “Sevgili kayınpederim hepimizin bildiği gibi Türk gazeteciliğinin kilometre taşlarından biri. Bu vesileyle hem merhum Çetin Emeç beyefendiyi, hem de tüm basın şehitlerini onun şahsında sevgi, saygı ve özlemle anıyorum” dedi.



Fikret Bilâ ise anma töreninde şunları söyledi: “Çetin Emeç denince benim aklıma gazetecilik ekolü geliyor. Hürriyet ve Milliyet gibi iki büyük gazeteyi yönetti. Hem gazeteleri yönetirken hem de yazı yazarken asla kalemini eğip bükmedi ve bizlere çok büyük bir örnek oldu. Bizim yetişmemize de katkısı vardır. Özgür gazetecilik, demokrasi, Cumhuriyet ruhuna çok büyük emekler vermiştir.”



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter hesabından yayınladığı mesajında, “Tehditlere asla boyun eğmeden, gerçeklerin peşinde koşan, cesur ve onurlu bir gazeteciydi” dedi.



