Cerrahpaşalılardan ‘tepkili’ mezuniyet

Üniversitelerin bölünmesiyle ilgili yasa tasarısının meclisten geçmesi üzerine İstanbul Üniversitesi’nden ayrılarak İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa adını alan fakültenin öğretim üyeleri ve öğrencileri karara tepki göstermiş, eylemler düzenlemişti. 2017-2018 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezuniyet töreni dün İstanbul Harbiye’deki Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşti. Saat 11.00’de başlayan törene öğretim üyeleri ve öğrenciler siyah kurdele takarak katıldı. Bazı öğretim üyeleri sahneye üzerlerinde “Cerrapaşa’ya dokunma” yazılı tişörtlerle çıktı. Okul birincileri ve öğretim üyelerinin konuşmalarının ardından öğrenciler, sahneye mücadeleyi sembolize etmesi amacıyla beyaz karanfil bırakarak, “Eğer hak haksızlıktan yüce; sevgi nefretten üstün; aydınlık karanlıktan güçlüyse, çaresi yok. Biz kazanacağız” yazılı pankart açtı. Mezunlara verilen temsili diplomada ‘İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’ yazması da bazı öğrencilerin tepkilerine neden oldu. Yeni mezunlar, kendilerine verilen temsili diplomaları sahnedeki karanfillerin yanına bıraktı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Ar, yaptığı konuşmada öğrencilere Cerrahpaşa’ya sahip çıktıkları için teşekkür ederek, ailelere “Böyle ilkeli, duyarlı, kurumuna sahip çıkan, vicdanlı gençler yetiştirdiğiniz için teşekkür ederim” diye seslendi. Törene Rektör Prof. Dr. Mahmut Ak katılmazken, bölünmeye tepki gösteren, Muharrem İnce’nin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni ziyaretinin ardından ‘istifa eden’ fakülte dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran katılımcılar arasındaydı. Duran, istifasıyla ilgili Hürriyet’e, “Gece rektör aradı, YÖK Başkanı tarafından görevden ayrılmamın istendiğini söyledi. Sabah istifa dilekçemi gönderdim” açıklamasını yapmıştı.

Yemin ve kep atma törenlerinin ardından yeni mezunlar, “Güzel Günler Göreceğiz” ve “Her Şey Bitmedi Bitemez” şarkılarını söylediler. Şarkı esnasında telefon ışıklarıyla yaratılan ortam beğeni

topladı.