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HaberlerGündem HaberleriCeren Özdemir’in sınıfında gözyaşı sel oldu... Üniversite’den yeni karar
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06.12.2019 - 13:57, Son Güncelleme:

Ceren Özdemir’in sınıfında gözyaşı sel oldu... Üniversite’den yeni karar

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Ceren Özdemir’in sınıfında gözyaşı sel oldu... Üniversite’den yeni karar

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde Ceren Özdemir'i anma töreni düzenlendi. Okuduğu fakültede bir sınıfa Ceren’in adının verileceği açıklandı.

Ceren Özdemir’in sınıfında sıraların üzerine kırmızı karanfiller konuldu. Ceren’in kaybının şokunu yaşayan ve hepsi siyah giyinen arkadaşları sınıfta gözyaşı döktü.

Ceren Özdemir’in sınıfında gözyaşı sel oldu... Üniversite’den yeni karar



Sınıf arkadaşları, “Bugün aynı zamanda doğum günü. Ona bugün için bir sürpriz yapacaktık. Bungalov evlerde kutlayacaktık. Bütün sınıf çok acılı. Bunu ifade etmek çok zor. Ceren burada herkesin hayatına dokundu. Böyle bir insanın bu şekilde ölmesini kabullenemiyoruz. Bu saatten sonra tek bir amacımız var Ceren’in adını mesleğimizin her anında yaşatmak” dedi.

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan bir konuşma yaptı.

Rektör Akdoğan, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde bir müzik sınıfına Ceren’in adının verileceğini söyledi.

Ceren Özdemir’in sınıfında gözyaşı sel oldu... Üniversite’den yeni karar

Arkadaşları Ceren'in çok sevdiği 'You raise me up' adlı parçayı sınıfta hep bir ağızdan söyledi.

Ceren Özdemir’in sınıfında gözyaşı sel oldu... Üniversite’den yeni karar

Ceren'in sırasına arkadaşları ve üniversite görevlileri karanfil bıraktı.

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