Ceren Damar'ı öldüren sanığa kız arkadaşını tehditten dava açılmış

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCeren Damar'ı öldüren sanığa kız arkadaşını tehditten dava açılmış
GeriGündem Ceren Damar'ı öldüren sanığa kız arkadaşını tehditten dava açılmış
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Özkan ARSLAN/ANKARA (DHA)
23.09.2019 - 14:00, Son Güncelleme:

Ceren Damar'ı öldüren sanığa kız arkadaşını tehditten dava açılmış

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ceren Damar'ı öldüren sanığa kız arkadaşını tehditten dava açılmış

Ankara'da Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümü Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i (27) odasında öldüren öğrencisi Hasan İsmail Hikmet'in (23) Kıbrıs'ta okurken kendisinden ayrılan kız arkadaşının uygunsuz fotoğraflarını ailesine gönderip, genç kıza ait sosyal medya hesabından paylaştığı iddiasıyla 'tehdit' suçundan yargılandığı ortaya çıktı. G.T. adlı kızın şikayet dilekçesinde, "Hayatım dayanılmaz ve çekilmez hale gelmiş ve psikolojik sorunlar yaşamaktayım" ifadeleri dikkat çekti.

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019'da üniversite yerleşkesindeki odasında sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından kaçan Hasan İsmail Hikmet, polisin takibi sonucu yakalanarak tutuklandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma 7 ayda tamamlanarak Hasan İsmail Hikmet hakkında 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

CUMA GÜNÜ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşması Cuma günü görülecek. Bu dava kapsamında ilk kez hakim karşısına çıkacak olan sanık Hasan İsmail Hikmet'in Kıbrıs'ta okurken 2015 yılında tanıştığı kız arkadaşını tehdit ettiği gerekçesiyle de hakkında dava açıldığı ve yargılanmasının sürdüğü ortaya çıktı. Davanın soruşturma dosyasına giren bilgilere göre Hikmet, Kıbrıs'ta okurken tanıştığı G.T. ile bir süre aynı evde yaşadı. Kısa süre sonra G.T. Hikmet’ten ayrıldı. Bunu kabul etmeyen Hikmet, genç kızın uygunsuz fotoğraflarını aile ve arkadaş çevresine göndermekle tehdit etti. İddialara göre tehditler nedeniyle bunalan G.T. okulu bırakarak Fransa'da yaşayan ailesinin yanına döndü.

TEHDİTLER DEVAM EDİNCE AİLESİNE BİLGİ VERİP ŞİKAYETÇİ OLDU

G.T.'nin şikayet dilekçesine göre; Hikmet tehditlerini telefonda da sürdürüp, kızın annesini arayıp aralarında geçen ilişkiyi anlattı. G.T., Hikmet’in şifresini bildiği sosyal medya hesabından uygunsuz fotoğraflarını paylaşınca hem yaşadığı Fransa’nın Lyon kentinde, hem de konsolosluk aracılığıyla Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet dilekçesi gönderdi.

G.T.’nin Eylül 2015 tarihli dilekçesinde "Adıma açılan sahte hesaplar, şifresini ele geçirdiği sosyal medya hesabımdan onunla geçirdiğimiz zamandan kalma özel ve cinsel içerikli fotoğraflarımı yayınlayıp beni herkese rezil eden Hasan İsmail Hikmet adlı şahıs Temmuz ayından beri tehdit ve şantajlarda bulunmaktadır. Kendisinden ayrıldığım için bunları yapmaktadır. Hayatım dayanılmaz ve çekilmez hale gelmiş ve psikolojik sorunlar yaşamaktayım. Hakkında dava açılmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı

5 GÜNLÜK ZORLAMA HAPİS CEZASI

Şikayet üzerine Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan Hikmet suçlamaları kabul etmedi. G.T.’nin sosyal medya hesabından yayınlanan fotoğraflar ve cep telefonundaki tehdit mesajlarını eklediği ikinci şikayeti sonrası Hikmet hakkında 2018 yılında 'tehdit' suçundan dava açıldı.

G.T.'nin avukatlarının talebi üzerine soruşturma ve kovuşturma aşamasında tehditlerin sürdüğü gerekçesiyle '6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında sanık hakkında koruma tedbiri kararı verildi. Mahkeme, koruma kararına rağmen tehditlerin sürdüğü yönünde yapılan başvuru üzerine Hikmet için 5 günlük zorlama hapis cezası verdi. Ancak bu ceza itiraz üzerine kaldırıldı. Gölbaşı 2'inci Asliye Mahkemesi’ndeki yargılamanın sürdüğü öğrenildi.

Öğrenci, üniversite hocasını vurdu
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
'Abi'sini cezaevinde böyle susturdular!
Kuzey Irak'ta teröristlerden hain tuzak: 2 asker şehit
Yargıtay tecavüzcü Rıdvan’ı sordu... 2.5 yıldır nerede!
'Eve geldiğimizde korkunç manzarayla karşılaştık'