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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)
16.03.2019 - 13:14, Son Güncelleme:

'Cep telefonunu kaybettin' diye eşini öldürdü, mahkemede 'kaza' dedi

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'Cep telefonunu kaybettin' diye eşini öldürdü, mahkemede 'kaza' dedi

ANKARA'da, cep telefonunu kaybettiği için tartıştığı 1 yıllık eşi İran Uyruklu Farnoosh Gheıbı'yı (20), evde arkadaşlarının yanında pompalı tüfekle öldüren otel işletmecisi Binali Atik'in (27) tutuklu yargılanmasına başlandı. Sanık Atik, "Tartışma sırasında eşim ve arkadaşı, elimdeki tüfeği almak için hamle yaptı. Çekiştirme sırasında tüfek ateş aldı. Kaza sonucu olay meydana geldi. Olayda en çok üzülen ve mağdur olan kişi benim" dedi.

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  • Cep telefonunu kaybettin diye eşini öldürdü, mahkemede kaza dedi
  • Cep telefonunu kaybettin diye eşini öldürdü, mahkemede kaza dedi
  • Cep telefonunu kaybettin diye eşini öldürdü, mahkemede kaza dedi
  • Cep telefonunu kaybettin diye eşini öldürdü, mahkemede kaza dedi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Dava dosyasına giren bilgilere göre, Farnoosh Gheıbı, yaklaşık 2 yıl önce annesiyle birlikte İran'dan gelerek Kırıkkale'de oturan teyzesinin yanına yerleşti. Gheıbı, Ankara'da tanıştığı Binali Atik ile ailesinin istememesine rağmen 1 yıl önce kaçarak evlendi. 2 Aralık 2018'de Gheıbı, Keçiören'deki evlerine davet ettiği arkadaşı Adalet Dolaşan ve onun erkek arkadaşı Salih Tokgöz ile alkol almaya başladı.

Bir süre sonra eve eşi Atik geldi. Sohbet sırasında Gheıbı, eşi Atik'e, cep telefonunu kendisinin işlettiği otelde kaybettiğini ve telefonun arkasında 500 lira da para olduğunu söyledi. İkili arasında başlayan tartışma sırasında Atik, Gheıbı'ya tokat attı.

Gheıbı da elindeki bardağı eşinin üzerine fırlattı. Atik, yatak odasından aldığı pompalı tüfekle Gheıbı'ya bir el ateş etti. Ağır yaralanan Gheıbı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yetirdi. Gözaltına alınan Atik, tutuklandı, hakkında dava açıldı.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Ankara 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında, 'eşi kasten öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezasıyla tutuklu yargılanan Binali Atik, hazır bulundu. Duruşmaya, ölen Farnoosh Gheıbı'nın annesi Jahan Chaman Far ve taraf avukatları da katıldı.

'ÜZÜLEN VE MAĞDUR OLAN KİŞİ BENİM'

Atik, mahkemedeki savunmasında, "Eşim bana, 'sen nasıl erkeksin, nasıl patronsun, kendi dükkanında kaybolan telefonu bulamıyorsun?' dedi. Tartışma sırasında elindeki içki bardağını suratıma fırlattı. Bunun üzerine ben de 3-4 kez tokat attım. Sonra Adalet ile erkek arkadaşına evden gitmelerini söyledim. Bu sırada 3'ü de koridora çıktı.

Arkalarından ben de çıktığımda eşim arkadaşına, 'beni öldürsün' diyordu. Ben de 'seni seviyorum neden öldüreyim?' dedim. Bu sırada yatak odasında olması gereken tüfeğin koridorda yerde olduğunu gördüm.

Tüfeği alıp salona geçtim, üçünün de gelmesini istedim. Yanıma geldiklerinde eşim ve arkadaşı Adalet elimdeki tüfeğe sarıldı. Üçümüz birden tüfeği çekiştirirken, normalde namlusu yere doğru olan tüfek, nasıl olduğunu anlamadım bir anda patladı ve eşim yere düştü. Kaza sonucu olay meydana geldi. Olayda en çok üzülen ve mağdur olan kişi benim; ancak bu duruma düştüm" dedi.

TANIK, SANIĞI YALANLADI

Duruşmada, Adalet Dolaşan tanık olarak dinlendi. Olay günü birlikte alkol alırken çiftin tartışmaya başladığının anlatan Dolaşan, "Binali tokat vurmak suretiyle Farnoosh'u dövmeye başladı. Engel olmaya çalıştım. Ancak beni de itince korktum ve öbür odaya kaçtım.

Üçü salonda kaldı. Salih'in 'yapma' diye bağırdığını duydum. Arkasından Farnoosh 'yapma' diye bağırdı. Sonra bir el patlama sesi duydum. Salona girdiğimde kız yerde kanlar içinde yatıyordu. Hemen Salih ile evden çıkıp polis ve ambulansa haber verdik" dedi.

Gheıbı'nın ailesinin avukatları, sanığın savcılık ve mahkemedeki ifadelerinde çelişkiler olduğunu söyleyerek, olayın kaza olmadığını savundu. Mahkeme heyeti, çağrılmasına rağmen duruşmaya gelmeyen tanık Salih Tokgöz'ün bir sonraki celseye zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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Son 24 saatte ne oldu? (16.03.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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