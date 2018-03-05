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    Cenazesine kimse sahip çıkmadı

    Hürriyet Haber
    05.03.2018 - 16:16 | Son Güncelleme:

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde çocuklarının velayetini vermediği iddiasıyla eşinin ağabeyi tarafından boğularak öldürülen Kırgız uyruklu Türk vatandaşı kadının cenazesi, Kırgızistan'a gönderildi.

    KATERİNA Ç.'nin (34) naaşı, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemi 6 gün önce tamamlanmasına rağmen yakınları tarafından alınmadı.
    Bunun üzerine kadının cenazesi, yakınları tarafından alınması için Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gönderildi.

    Bahçelievler Mahallesi 5020 Sokak'taki evinde 27 Şubat'ta Kırgız uyruklu Türk vatandaşı Katerina Ç., eşinin ağabeyi Mehmet Ç. (46) tarafından boğularak yaşamını yitirmişti.

    Cenazesine kimse sahip çıkmadı

    Cinayetin ardından tutuklanan Mehmet Ç. kardeşinin boşanma davası açtığı yengesini konuşmak için gittiği evinde boğarak öldürdüğünü itiraf etmişti.

    Katerina Ç.'nin 4, 6 ve 11 yaşındaki erkek çocukları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca korunma ve bakım altına alınmıştı.

    İFLAS EDEN KOCASI YURTDIŞINA KAÇMIŞTI

    Genç kadını vahşice öldüren Mehmet Ç. ifadesinde, ağabeyi Haydar Ç. ile birlikte iki yıl önce Niğde’de iplik fabrikası işlettiklerini, Rusya ile yaşanan krizin ardından işlerinin kötüye gittiğini ve iflas ettiklerini söylemişti. 

    Mehmet Ç., ağabeyinin borçlarını ödeyemediği için yurtdışına kaçtığını da anlatmıştı. 

    Cenazesine kimse sahip çıkmadı

    Katerinanın katilinden korkunç ifadelerKaterina'nın katilinden korkunç ifadeler!

    Etiketler: Katerina Çetin , ANTALYA , cenaze , son dakika
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