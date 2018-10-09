Cemil Ragıp Ertem kimdir?
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre Cemil Ragıp Ertem, Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliğine atandı. Bu gelişmenin ardından Cemil Ragıp Ertem'in kim olduğu ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Cemil Ragıp Ertem kimdir?
Ekonomi Politikaları Kurulu'nun üyeleri belli oldu. Cemil Ragıp Ertem'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile bu göreve atanan isimlerden biri oldu. İşte, Cemil Ragıp Ertem hakkında tüm detaylar...
Cemil Ertem, günlük gelişme ve haberlerden yola çıkarak, iktisat teorisini politikayla birleştirerek ekonomi yazıları yazan ekonomi yazarıdır. Üniversite eğitimini Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını ise finans ve iktisat alanlarında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yapmıştır.
İktisat ve siyaset konusunda uzun yıllardır çeşitli dergi ve gazetelerde yazan Ertem, Nokta ve Forbes dergilerinde ve BirGün Gazetesi'nde köşe yazarlığından sonra Taraf gazetesinde, kuruluşundan yakın zamana kadar, ekonomi-politik yazıları yazmıştır. ATV Ana Haberde ekonomi ve siyaset editörlüğü görevini yürütmüştür. İstanbul Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Ertem Finans ve İşletme dersleri vermektedir. Ertem, Star gazetesindeki köşe yazarlığı görevinden Kasım 2014'te ayrılmıştır. Akşam gazetesi ve Daily Sabah gazetelerinde köşe yazarlığı yapmakta, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ekonomi danışmanlığını yürütmektedir.
Bilgi ekonomisi, ekonomi-politik, alternatif büyüme ve para teorileri alanında çalışan Ertem 2011 yılı MÜSİAD en iyi ekonomi yazarı ödülünü almıştır. Ertem aynı zamanda Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı olarak da görev yapmaktaydı.
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