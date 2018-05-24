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    Cemil Çiçek'ten 'sahte hesap' isyanı

    ANKARA
    24.05.2018 - 18:30 | Son Güncelleme:

    TBMM eski Başkanı, Adalet eski Bakanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Cemil Çiçek isyan etti. İki gündür Twitter'da açılan sahte hesaplardan kendi adı kullanılarak mesajlar paylaşıldığını belirten Çiçek, "Benim Twitter hesabım yok" dedi.

    Bilgi Teknolojileri Kurumunu aradığını, savcılığa başvurmaya karar verdiğini açıklayan Çiçek, şöyle konuştu:

    "Önceki geceden itibaren hesap açtılar, yayına başladılar. Birincisine resmimi koyuyorlar. 'Fetöcüleri listelere koyuyorlar , namuslu insanları tasfiye ettiler', 'dolar beş bin liraya çıktı, bizimkiler ortalıktan sıvıştı', 'Ali Babacan gibi insanları yok ettiler, ortalık Yiğit Buluta kaldı' yazdılar. Benim Twitter hesabım yok, bunlar tümüyle sahtedir. Partimizin sözcüsü Mahir Ünal'ı da aradım. Bunu belki seçim için kullanıyorlar."

     

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    Etiketler: sahte hesap , Cemil Çiçek , gündem
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