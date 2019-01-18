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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özden ATİK / İSTANBUL DHA
18.01.2019 - 13:21, Son Güncelleme:

Cemil Candaş davasında gerginlik

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Cemil Candaş davasında gerginlik

ŞİŞLİ Belediyesi İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın iki sene önce belediye binasında başından vurularak öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada, izleyiciler arasında gerginlik yaşandı.

İstanbul 12. Ağır ceza mahkemesinde görülen ve bugün karar çıkması beklenen davada, sanık Rıza Keten ile ilgili savunma yapılırken Keten'in yakınları ile eski CHP Şişli İlçe Başkanı Dursun Çaltı arasında sözlü tartışma yaşandı. Sanık Rıza Keten'in avukati, Rıza Keten ile ilgili "kaçak kati yoktur" demesi üzerine davayı izleyen Dursun Çaltı, "Var, bizzat ben şikayet ettim" deyince bir başka izleyici "Sen nereden biliyorsun" deyip küfretti. Güvenlik tarafları uyardı. Ancak Keten'in yakını olan izleyici elindeki su şişesini Çaltı'ya fırlattı. Su şişesi Çaltı'ya isabet etmedi ancak duruşmanın tarafları arasında küfürleşme yaşanınca güvenlik görevlileri müdahale etti. İzleyiciler salondan dışarı çıkarıldı. 

5 DAKİKA ARA VERİLDİ

Mahkeme Başkanı, duruşmaya 5 dakika ara verdikten sonra yeniden başlattı. Tarafları duruşma düzenini bozmamalari konusunda uyaran mahkeme başkanı, aksi halde duruşmayı kapalı yapacağını belirtti. Duruşmada şikayetçi avukatları, olayın tasarlanarak gerçekleştirildiğinden sanıkların ağır şekilde cezalandırılmasını talep ettiler. Duruşma, sanık avukatlarının son savunmalarıyla devam ediyor.

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