Cemevlerine ibadethane statüsü

İBB Meclisi’ne sunulan önergede, Danıştay’ın 2017, Yargıtay’ın ise 2015’teki kararlarında cemevlerini ibadethane olarak tanımlandığına vurgu yapıldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ile CHP Grup Başkanvekili İsmail Doğan Subaşı imzasıyla İBB Meclisi’ne sunulan teklifte, İstanbul’da 93 cemevi bulunduğu, cemevlerinin ibadethane statüsünde değerlendirilmediği için cami, kilise ve havra gibi ibadethanelerin faydalandığı kamu hizmetlerinden mahrum kaldığı ifade edildi. Bu durumu anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olup, toplumsal yaşamda ayrımcılığa neden olduğunu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 2014 ve 2016’da verdiği kararlarla cemevlerinin ibadethane statüsünde olduğunu tescil ettiğine dikkat çekilip, önergenin gerekçesine yer verildi. Cemevlerinin diğer ibadethanelere verilen hak ve hizmetleri eşit olarak almalarına yönelik ibadethane olarak kabul edilmesine yönelik önerge, AK Partililerinde de desteğiyle oy birliğiyle gündeme alınıp, Hukuk, Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonu’na havale edildi.

İZMİR’DE 7 CEMEVİ İBADETHANE OLARAK İŞLENDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde ise 7 cemevinin imar planlarına ibadet alanı olarak işlenmesi karar alındı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katıldığı toplantında, Bornova 2, Aliağa, Bayraklı, Çiğli, Konak ve Selçuk ilçelerindeki cemevlerinin imar planlarına ibadet alanı (cemevi) olarak işlenmesine yönelik raporlar görüşüldü. Teklif kabul edildi.