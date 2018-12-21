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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
21.12.2018 - 18:21, Son Güncelleme:

'Cemal Kaşıkçı olayı tarihin akışını değiştirebilir'

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'Cemal Kaşıkçı olayı tarihin akışını değiştirebilir'

Türk-Arap Medya Derneği (TAM) Başkanı Turan Kışlakçı, “Bazen bir cinayet dünyanın akışını değiştirebiliyor. Dünyada bunun örneklerini çokça gördük. Cemal Kaşıkçı cinayeti de böyle bir olaydır. Zamanla detayları ortaya çıkınca önemi anlaşılacak” dedi.

Türk-Arap Medya Derneği (TAM) Başkanı Turan Kaşıkçı, Bursa’da düzenlenen bir toplantıya katıldı. Turan Kışlakçı, dünyanın ekonomik, sosyolojik ve siyasi açıdan ciddi değişimler yaşadığını ve bu değişimlerin yaşandığı bir konjonktürde, Cemal Kaşıkçı cinayetinin zamanlamasını iyi okumak gerektiğini söyledi. Kışlakçı, “Bazen bir cinayet dünyanın akışını değiştirebiliyor. Dünyada bunun örneklerini çokça gördük. Cemal Kaşıkçı cinayeti de böyle bir olaydır. Zamanla detayları ortaya çıkınca önemi anlaşılacak” dedi.

“1.DÜNYA SAVAŞI’NIN İKİNCİ AŞAMASINDAYIZ”

Türk-Arap Medya Derneği (TAM) Başkanı Turan Kışlakçı, son dönemin önemli konularından biri olan Cemal Kaşıkçı cinayetinin detaylarını ve de Ortadoğu’da yaşanan gelişmeleri aktardı. Kışlakçı, “Türkiye'nin Ortadoğu topraklarının paylaşılmasını öngören gizli antlaşma olan ve 1916’da imzalanan Sykes Picot Anlaşması ile Filistin toprakları üzerinde İsrail devletinin kurulmasına zemin hazırlayan ve 1917’de yayınlanan Balfour Deklarasyonu’nun üzerinden yaklaşık yüzyıl geçti. Birinci Dünya Savaşı bitti denildi ama bitmedi. 100 yıl sonra 1. Dünya Savaşı’nın ikinci merhalesindeyiz. Bu anlaşmalar asrın ittifakı olarak günümüze uygun revize edildi ve Muhammed Bin Selman buna imza attı. O anlaşmada neler üzerinde anlaşıldığını henüz bilmiyoruz. Bu bölge büyük bir değişim içerisinde. ABD ve İsrail bu değişimi Suudi Arabistan üzerinden yapmaya çalışıyor. İşte kapalı kapılar arkasında yapılan anlaşmaların ve oyunların hepsini Cemal Kaşıkçı olayı deşifre etti. Bazen olaylar, savaşlar vuku bulur ama büyük değişimleri hissedemezsiniz ancak bir cinayet işlenir ve bu olayla bütün gizli detaylar ortaya çıkar. İşte Cemal Kaşıkçı olayı da tam böyle. Her şey kapalı bir kutuyken Cemal Kaşıkçı bölgedeki o kapalı kutuları açtı” dedi.

“BÖLGEDEKİ DEĞİŞİMİN EN BÜYÜK ENGELİ TÜRKİYE”

Cemal Kaşıkçı’nın 300 milyon nüfuslu, 23 ülkeli Arap dünyasının en tanınan gazetecilerinden biri olduğunu ifade eden Kışlakçı, “Prens Selman’ın bölgede kendisine karşı çıkabilecek entelektüel kişileri ortadan kaldırmayı amaçladı. Prens Selman, bölgenin lideri olma hedefinde kendisine karşı çıkabilecek herkesi ortadan kaldırmaya niyetliydi. Cemal Kaşıkçı’nın peşine düştüler ve Kaşıkçı Türkiye’ye gelince ellerine bir taşla iki kuş vurma fırsatı geçti. Birincisi Cemal'den kurtulacaklardı, ikincisi de cinayet burada işlendiği için Türkiye zor durumda kalacaktı, vahşeti ve barbarlığı Türkiye'ye yıkacaklardı. Çünkü Muhammed Bin Selman, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri bölgedeki değişimin önünde en büyük engel olarak Türkiye'yi görüyorlar. Bundan dolayı Türkiye'yi devre dışı bırakmak gibi bir hedefleri vardı. Fakat deşifre olduğu için bu planları suya düştü” dedi.

Muhammed Bin Selman çöküşe geçtikçe bölgedeki kirli oyunların detaylarının bir iki ayda ortaya çıkacağını ifade eden Kışlakçı, ABD’nin Prens Selman’a destek verme sebeplerinden birinin de Selman’ın ABD’ye verdiği 500 milyar dolarlık para olduğunu belirtti.

“CEMAL KAŞIKÇI OLAYI YENİ DETAYLARLA GÜNDEME GELMEYE DEVAM EDECEK”

Kışlakçı sözlerini şöyle noktaladı: “Cemal Kaşıkçı olayı dünya genelinde gündeme gelmeye devam edecek. Dönem dönem yeni bilgiler ortaya çıkacak ve detayları herkes görmüş olacak. Bugün Oscar ödüllü ünlü bir belgeselciyle beraberdim. Cemal'le ilgili belgesel hazırlıyor, mülakat verdim kendisine. Yine dünyaca ünlü aktör Sean Penn İstanbul’a gelmişti, şu an onunla ilgili film hazırlıyor. Önümüzdeki günlerde Türkiye’de bazı kitaplar çıkacak bu konuyla ilgili. Bu olay çok önemli ve tarihin akışını değiştirebilecek bir olay olduğundan büyük ihtimalle daha çok gündeme gelecek."

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