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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN - ANKARA
05.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Celal Doğan da DSP’ye geçti

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Celal Doğan da DSP’ye geçti

Yerel seçim öncesi çoğunlukla CHP’den olmak üzere diğer partilerin listelerinde de yer bulamayan isimlerin buluşma adresi DSP oldu. Şişli’den Mustafa Sarıgül, Marmaris’ten Ali Acar gibi isimler DSP’den aday olurken, önümüzdeki günlerde yeni katılımların da olacağı öğrenildi. DSP’ye son olarak Celal Doğan katıldı.

DEMOKRATİK Sol Parti (DSP) 31 Mart seçimleri öncesi transferlerle dikkat çekti. Başta CHP olmak üzere, değişik partilerin listelerinde yer bulamayan bazı isimler ve mevcut belediye başkanları DSP’ye katılarak aday oldu. DSP’ye geçen önemli isimlerin başında CHP’nin Şişli’de listede yer vermediği Mustafa Sarıgül geliyor. Yine Marmaris’te parti yönetiminin önerisine rağmen CHP’nin Parti Meclisi’nde veto ederek değiştirdiği Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar yoluna DSP ile devam etmeyi tercih etti. Yine CHP’den aday adayı olan eski Antalya Göynük Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da istifa ederek DSP’den Kemer adayı oldu. CHP- İYİ Parti ittifakı sonrası ilçede İYİ Partili aday çıkartılacağı için listede yer bulamayan İzmir’in Kiraz ilçesi adayı Salim Özkarakaş ile Mihalıççık Belediye Başkanı olarak adı açıklanan ancak ittifak nedeniyle geri çekilen Haydar Çorum, DSP’ye geçen isimler arasında yer alıyor.

KADIKÖY’DE SÜRPRİZ KİM?

DSP’ye geçenler listesinin önümüzdeki günlerde daha da uzayacağı konuşuluyor. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ve Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza gibi isimlerin de DSP saflarına katılacağı belirtiliyor. Hürriyet’e değerlendirme yapan DSP’liler, İstanbul’un Kadıköy ilçesinde de bir sürpriz beklendiğinden söz etti.

‘SADECE CHP DEĞİL’

DSP’ye katılanlar sadece CHP’liler değil. Cumhur İttifakı’ndan da DSP’ye katılımlar oluyor. DSP’nin İstanbul Adalar adayı, eski AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliği ve il başkan yardımcılığı görevlerinde bulunan ve daha önce AK Parti’den aday olan Coşkun Özden oldu. DSP Sözcüsü Erdinç Özdil, AK Parti, MHP ve BBP’den de istifa ederek partilerine katılanlar olduğunu söyledi. Özdil, “Hiçbir kişiye adaylık teklifinde bulunmuyoruz, kendilerinin randevu talebi üzerine heyetimiz değerlendirerek görüşüyor. Biz CHP’nin oylarını bölmeye değil bütünleştirmeye geliyoruz. İttifak yapmayarak halka bir alternatif sunuyoruz ve DSP ittifaklara mecbur kalmak istemeyenlerin tercihi olacak. Adaylarımızla seçim sürecinde ve seçildikten sonra partimizin ilke ve programlarına uyacakları, başka partiye geçmeyecekleri konusunda taahhütname imzalanıyor” dedi.

GAZİANTEP ADAYI

DSP’ye son katılan isim eski HDP milletvekili Celal Doğan oldu. Daha önce CHP’de nabız yoklayan Doğan, DSP’den Gaziantep büyükşehir belediye başkan adayı gösterildi. Doğan dün DSP Genel Merkezi’ni ziyaret ederek Genel Başkan Önder Aksakal ile görüştü. Doğan, “Siyasetin çok kirlendiği bir ortamda siyasete döndüm. Geçmişi tertemiz, mazisi onurla dolu, siyasette hiç kirliliğe bulaşmamış bir partinin adayı olma şansı bana nasip oldu. Onları mahcup etmeyeceğim gibi Gaziantep halkına da mahcup olmayacağım. Yolumuz açık olsun ve hepimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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