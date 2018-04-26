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    Çekirgeler ilçeyi istila etti! Vatandaşlar yardım bekliyor

    DHA - Fotoğraflar: İHA
    26.04.2018 - 23:13 | Son Güncelleme:

    Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, çekirge istilasına uğrayan vatandaşlar, sorunun çözülmesi için yetkililerden yardım bekliyor.

    İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Ortaköy kırsal mahallesinde, mahalle sakinleri çekirgelerin ekili tarlalara ulaşmaması için tarla başında nöbet tutarak yaklaşan çekirge sürülerinin yönünü değiştiriyor.

    Çekirgeler ilçeyi istila etti Vatandaşlar yardım bekliyor

    Bir haftadır çekirge sürüleri ile mücadele ettiklerini belirten mahalle sakinlerinden Remzi Arpacık, "Yıllardır bu mahallede yaşıyoruz ancak ilk kez böyle bir şey görüyoruz. Binlerce çekirge ekinlerimize doğru geliyor, bunların yönünü değiştirmek için mahalle sakinleri olarak tarla başında gün boyu nöbet tutuyoruz. Ancak bir türlü gitmiyorlar o kadar çoklar ki her yerden çıkıyorlar. Yetkililerin bu soruna bir çözüm bulmalarını istiyoruz" dedi.

    Çekirgeler ilçeyi istila etti Vatandaşlar yardım bekliyor

    Siverek Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü de mahallede inceleme yapıldığını ve gerekli ilaçlamanın yapılacağını duyurdu.

    Çekirgeler ilçeyi istila etti Vatandaşlar yardım bekliyor

     

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    Etiketler: şanlıurfa , yardım , gündem
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