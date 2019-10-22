Çekilirlerse durduracağız
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim’de imzalanan anlaşma gereği Barış Pınarı harekâtına 120 saatliğine ara verildiğini hatırlatarak, “Bütün şartların yerine getirildiğini kontrol etmek için süreci yakından gözlemliyoruz. Eğer (YPG’nin) geri çekilmesi zamanında tamamlanırsa, operasyon da durdurulacak” dedi.
Hulusi Akar, TRT World forumunun NATO ile ilgili oturumunda “Üzülerek söylüyorum ki YPG, müttefiklerimizden etkili teçhizat desteği aldı. YPG’ye verilen her silah, bir NATO üyesinin, Türkiye’nin üzerine doğrultulmak üzere PKK’nın eline geçti” diye konuştu. Akar, son birkaç günde terör örgütü DEAŞ üyeleri ve ailelerinden oluşan 200 kişinin yakalandığını ya da teslim olduğunu belirterek, “Daha da ötesi, Fırat Kalkanı operasyonunda 3 binden fazla DEAŞ teröristini ortadan kaldırdık. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, DEAŞ’a karşı göğüs göğüse savaşan ve DEAŞ Karşıtı Koalisyon’a mensup tek ordu” ifadesini kullandı.
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