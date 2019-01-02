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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - 
02.01.2019 - 10:11, Son Güncelleme:

Cebinden çıkan paralarda, öldürdüğü hurdacının parmak izi bulundu

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Cebinden çıkan paralarda, öldürdüğü hurdacının parmak izi bulundu

BURSA'da, sobasını satmak için eve çağırdığı hurdacı Erdem Dalhan'ı (37), çıkan tartışma sonrası başını defalarca duvara çarparak öldürmekle suçlanan İmam Alp'in (49) tutuklu yargılanmasına devam edildi. Alp'in olaydan sonra üzerinden çıkan ve işyerinin kasasından aldığını ileri sürdüğü paralarda ölen Dalhan’ın parmak izlerinin bulunduğu belirlendi. Sanığın cinayeti, 'yağma amaçlı' işlemiş olma ihtimali üzerine, mahkeme eksik evrakın toplanması için duruşmayı erteledi.

Olay, geçen yıl Mart ayında, merkez Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi'nde meydana geldi. Karayolları'ndan emekli olduktan sonra bir lokantada garsonluk yapan ve 7 yıl önce eşinden boşanan 2 çocuk babası İmam Alp, bir erkek arkadaşıyla kirada oturdukları evde bulunan kömür sobasını, borçları nedeniyle satmaya karar verdi. İddiaya göre Alp, sokaktan geçen hurdacı Erdem Dalhan'ı, sobaya bakması için eve çağırdı. İmam Alp, soba için 50 TL'ye anlaştığı Dalhan'ın başına aralarında çıkan tartışma sırasında soba kapağı ile vurdu. Ardından da hurdacıyı, başını defalarca duvara çarparak öldürdü.

Cinayetten sonra kahveye giderek çay içen İmam Alp, cesedi bulan ev arkadaşının ihbarı üzerine yakalandı. Sevk edildiği mahkemece de tutuklandı.

CİNAYET SONRASI ARKADAŞI TESELLİ İSTEMİŞ

Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde, hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan İmam Alp’in yargılamasına devam edildi.

Duruşmaya, ölen Erdem Dalhan’ın eşi Serpil Dalhan ile taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Alp, ifadesinde hurdacının kendisine "Ağabey nerelisin? Yaşın kaç? Maşallah güçlüsün, kuvvetlisin. Bu evde bekar mı yaşıyorsun?" dediğini ileri sürerek, "Bu sözlerle bana cinsel içerikli mesaj verdiğini hissettim ve sinirlendim. Bu konuşmasının hoş olmadığını söyledim. Yüzüme bakınca soba kapağını üzerine attım. Merdivenden yuvarlandı. Birbirimizin üzerine çullandık. Başını defalarca duvara çarptım.Cinayet işlemişim. Pişmanlık duyuyorum. Zaten ne yapabilirim ki. Yani birilerinin gelip beni teselli etmesi gerekiyordu. Ben de arkadaşlarımı aradım. Mustafa geldi, beş dakika durup gitti” dedi.

'EŞİME OLAY GÜNÜ PARA VERDİM'

3 çocuğuyla ortada kaldığını belirten ölen hurdacının eşi Serpil Dalhan (31), eşinin bir aile babası ve düzgün bir insan olduğunu, sanığın iddia ettiği bir karaktere sahip olmadığını söyleyerek, "Olay günü eşim çok hurda alacağını söyleyip, benden bin 500 lira aldı. Sanığın üzerinde çıkan para eşimin üzerinden alınmıştır" diye konuştu.

ÜZERİNDEKİ PARALARDAN HURDACININ PARMAK İZLERİ ÇIKTI

Mahkeme başkanı, sanık Alp'in olaydan sonra üzerinden çıkan ve işyerinin kasasından aldığını ileri sürdüğü paralarla ilgili balistik incelemenin tamamlandığını bildirdi. İncelemede, 100’lük ve 200’lük banknotlarda ölen Erdem Dalhan’ın parmak izlerinin bulunduğunu kaydetti. Mahkeme, sanığın cinayeti, 'yağma amaçlı' işlemiş olma ihtimali üzerine eksik evrakların toplanması için duruşmayı erteledi.

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