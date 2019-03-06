Çay bahçesinde kendi yaktığı ateşte yanarak öldü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahip olabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇay bahçesinde kendi yaktığı ateşte yanarak öldü
GeriGündem Çay bahçesinde kendi yaktığı ateşte yanarak öldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
TRABZON (İHA)
06.03.2019 - 12:15, Son Güncelleme:

Çay bahçesinde kendi yaktığı ateşte yanarak öldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çay bahçesinde kendi yaktığı ateşte yanarak öldü

Trabzon’un Hayrat ilçesinde bir kişi çay bahçesini temizlerken yaktığı ateşe düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Hayrat ilçesinin Dereyurt mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde çay bahçesini temizlemek isteyen Celal Ersin (75), kestiği otlar için bir ateş yaktı. O esnada bahçesindeki otları kesmeye devam eden Ersin, dengesine kaybederek yaktığı ateşe düştü. Çevrede kimsenin olmaması nedeniyle alevlerden kurtarılamayan Ersin, ateşin arasında kaldı. Yoldan geçen vatandaşlar büyüyen yangını görerek yaşlı adama seslendi. Bir yanıt alamayan mahalle sakinleri bahçede yaşlı adamın yanmış bedeniyle karşılaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 acil ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri tarafından yapılan incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiği ve yüzde 70’nin yandığı tespit edildi. Kendi yaktığı ateşe düşerek hayatını kaybeden Ersin’in cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işleminin ardından defnedilmek için İstanbul’a gönderildi.

Çay bahçesinde kendi yaktığı ateşte yanarak öldü

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (06.03.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Tarım toplantısında sert mesajlar: Teröristler gibi görüyoruz

Okan Kurt hakkında zorla getirme kararı verildi

Bakan Soylu duyurdu: 'Bunu ilk kez söylüyorum'

Rezalet! Çocuk koruma derneği başkanı, oğlunu istismardan tutuklandı