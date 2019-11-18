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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Selen YALAZ/ANKARA, (DHA)-
18.11.2019 - 19:53, Son Güncelleme:

Çavuşoğlu paylaştı... Bağdadi'nin olduğu yeri o gösterdi

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Çavuşoğlu paylaştı... Bağdadi'nin olduğu yeri o gösterdi

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bağdadi’nin ailesinin yeri ve yakınları ile ilgili sanırım yanlış bilgi var. Geçmişten bu yana yakaladığımız ve tuttuğumuz yakınları da var. Mesela ona en yakın İtavi diye bir adam vardı, onu yakalayıp Irak’a verdik. Bağdadi’nin olduğu yeri o gösterdi" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) Dışişleri Bakanlığının 2020 yılı bütçe teklifi Plan Bütçe Komisyonunda konuştu. Bakan Çavuşoğlu, sunumunun ardından komisyon üyelerinin sorularını cevapladı. ABD tarafından düzenlenen operasyonla öldürülen DEAŞ lideri Ebubekir El-Bağdadi ile ilgili konuşan Çavuşoğlu, Bağdadi’nin ailesinin yeri ve yakınları ile ilgili Türkiye’nin yakaladığı ve elinde tuttuğu isimler olduğunu belirterek, "Sanırım yanlış bilgi var. Bağdadi’nin geçmişten bu yana yakaladığımız, tuttuğumuz yakınları da var. Mesela ona en yakın İtavi diye bir adam vardı. Onu yakaladık, Iraka verdik. Bağdadi’nin olduğu yeri o gösterdi" dedi.

Büyükelçilerin dışarıdan atanmasına yönelik eleştiriler için, bu kanunu AK Parti’nin çıkarmadığını kaydeden Çavuşoğlu, "Geçmişte de ihtiyaç varmış ki diğer iktidarlar bunu çıkardı. Şu anda toplamda 249 büyükelçimiz var. Dışardan atanan ise 24 büyükelçimiz var. Buna ihtiyaca göre yapıyoruz. Yasal olmayan bir şey yok" diye konuştu.

’SAHADA OLMASAYDIK BU KAZANIMLARI ELDE EDEMEZDİK’

Bakan Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz konusunda diplomasi yolunun terk edildiği yönündeki eleştirilere yönelik şunları söyledi:

"Doğu Akdeniz’de eskiden konuşurduk doğru ama şimdi sahadayız. Eğer sahada olmasaydık bu kazanımları elde edemezdik. Eskiden sondaj gemisi gönderiyorduk, şimdi sondaj gemilerimiz orda. Hem KKTC’nin hem de Türkiye’nin haklarını savunuyoruz. Almanya, İsviçre, İngiltere ’Arabuluculuk yapalım’ diyor biz buna da karşı değiliz. Hatta ’AB çözsün’ dedik. ’BM mekanizması ile çözülsün’ dedik. Biz diplomasiye varız. Bu adımlar atılmadığı için bizde tek taraflı adımlara karşı kendi adımlarımızı atmak durumunda kaldık. Doğu Akdeniz’de yetki alanları konusunda, Doğu Akdeniz etrafındaki ülkeler olmadan atılan adımların hiç biri geçerli değil. Şu anda bizim için geçerli olan BM’ye de kayıt ettirdiğimiz kıta sahanlığıdır."

’SURİYE’DEKİ ZEYTİNYAĞI BİZİM ÜZERİMİZDEN İHRACAT EDİLİYOR’

Bakan Çavuşoğlu Türkiye’nin Suriye’deki zeytinyağlarını satın almasına yönelik eleştirilere ise "Suriye’deki zeytinyağı bizim üzerimizden yeniden ihracat ediliyor. Buradan elde edilen gelir, bahçe sahiplerine dağıtılıyor. Burada hırsızlık veya başka bir şey yok. Bu zeytini çalma konusu kara propagandadır" dedi.

’MUTABAKATTAN NETİCE ALAMAZSAK GEREĞİNİ YAPACAĞIZ’

Çavuşoğlu, Türkiye’nin ABD ve Rusya arasında sıkıştığına yönelik iddialara ilişkin şöyle konuştdu:

"Rusya sahada bir aktör. Bazı yerlerde ABD çekildi. Esasen güvenli bölgeyi ABD ile oluşturmak istedik. Trump bu konuda 20 mil teklif etti. Oturduk konuştuk askerlerimiz sahada çalışmaya başladı. Ama Amerika bu süreçte sözünü tutmadı ve YPG’ye desteğini devam ettirdi. Biz bu konuda neticeye varamayacağımızı anladıktan sonra harekata başladık. Türkiye, Barış Pınarı Harekatı sonrasında ABD ve Rusya ile 5 gün ara ile mutabakat yaptı. Harekattan sonra ABD’nin yine teklifi oldu, oturduk konuştuk. Bir metin üzerinde anlaştık. Ardından Rusya, ikinci süper güç ile gittik Soçi’de anlaştık. Bu mutabakatın gereğini yapmadılar. Biz üzerimize düşeni yaptık. Eğer buradan bir netice alamazsak tıpkı Amerika ile denedikten sonra harekatı başlattığımız gibi gereğini yine yapacağız, bunun başka çaresi yok."

’HAKKIMDAKİ İDDİALARLA İLGİLİ YASAL SÜRECİ BAŞLATACAĞIZ’

Bakan Çavuşoğlu, hakkında dış basında çıkan iddialara ilişkin şunları kaydetti:

"Yasal süreci başlatacağız. Uzaktan yakından gerçeklikle ilgisi olmayan bu tür iftiralar için yasal süreci sonuna kadar işleteceğiz. Avukatlarla çalışmalarımızı, hazırlıklarımızı yaptık. Bunun mutlaka ortaya çıkması gerekiyor. Allah’a şükür siyasete başladığım günden bu yana hesabını veremeyeceğim, etik olmayan, ahlaki olmayan konularda ismimiz geçmemiştir."

Bakan Çavuşoğlu, DEAŞ’a katılan veya katılmak için gelen 7 bin 700 civarında teröristin ülkelerine iade edildiğini belirterek, "Ülkeye giriş yasağı listesinde 70 bin kişi var. İnterpol ile Washington’da görüştüğümüzde o ülkeleri İnterpol’e bildirmemişler. Bize isim bildiriyorlar, listelerde karışıklık var bundan sonra daha iyi bir dayanışma içerisinde olmak gerekiyor" diye konuştu.

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