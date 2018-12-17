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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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17.12.2018 - 18:23, Son Güncelleme:

Çavuşoğlu: FBI çalışmalara başladı FETÖ tutuklamaları gerçekleşti

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "FBI'ın yaklaşık 15 eyalette başlattığı soruşturma var. FBI bize, 'elde ettiği bulgularla Amerika'daki karanlık yüzünü görmeye başladık' dediler. Bazı yerlerde tutuklamalar başladı. Trump böyle bir söz söyledi, bundan çok mutluyuz diye bir açıklamamız olmadı" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulunda 2019 Merkezi Yönetim Bütçe görüşmelerine katılarak, milletvekillerinin sorularını cevapladı. Çavuşoğlu, Ege adalarına ilişkin soruya, "1923 Lozan ve 1947 Paris anlaşmalarıyla aidiyeti belli olmamış, Türkiye ve Yunanistan arasında her zaman gerginlik alanı olmuştur. Bu adacıkların durumuyla ilgili Kardak krizinden sonra değişiklik olmamıştır. Genelkurmay Başkanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız ile istikşafi görüşmeleri sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

ESAD AÇIKLAMASI

Suriye konusunda Çavuşoğlu, "Biz hiçbir zaman 'Esad'ın yaptıklarını tasvip ettik' demedik. Bize sorulan soru şu; 'Her şeye rağmen ateşkes İdlib için mümkün olursa Anayasa Komisyonu'nun kurulması için Cenevre'ye gideceğiz ve siyasi bir süreç başlıyor' dedik. Bize sorulan soru şuydu; 'Biz Suriye'yi bir seçime hazırlarken, BM çatısı altında demokratik, şeffaf, herkesin katılabileceği, adil bir seçim için hazırlıyoruz' dedik. 'Bu seçimi Esad kazanırsa Esad ile çalışır mısınız' sorusuna, 'Böyle bir seçim olduktan sonra herkes durumu gözden geçirir' dedik" şeklinde konuştu.

TUTUKLAMALAR BAŞLADI

FETÖ ile ilgili olarak Amerika ile görüşmelerinde 84 kişinin iadesini istediklerini hatırlattıklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Resmi olarak iadesini istediğimiz 84 kişinin iade edilmesini her toplantıda gündeme getiriyoruz. Arjantin'de Sayın Cumhurbaşkanımız gündeme getirdi. Trump da özellikle 'FETÖ terörist elebaşının iadesi için çalışma yapıyoruz' dedi. FETÖ ile ilgili bir gerçek var; FBI'ın yaklaşık 15 eyalette başlattığı soruşturma var. FBI bize 'elde ettiği bulgularla Amerika'daki karanlık yüzünü görmeye başladık' dediler. Bazı yerlerde tutuklamalar başladı. Trump böyle bir söz söyledi, bundan çok mutluyuz diye bir açıklamamız olmadı" dedi.

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