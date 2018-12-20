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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Serkan DEMİRTAŞ/CENEVRE-ANKARA
20.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Çavuşoğlu: ABD teröre bulasmamıs Kürtlerle çalışsın

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Çavuşoğlu: ABD teröre bulasmamıs Kürtlerle çalışsın

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin PKK’yı YPG’den ayırma planıyla ilgili, “YPG/PKK’nın buralardan temizlenmesi lazım. Teröre bulaşmamış Kürtlerle çalışılsın” dedi. Çavuşoğlu, Cenevre’deki Suriye toplantısından dönüşte şunları söyledi:

TRUMP TÜRKİYE’YE GELMEK İSTİYOR

“Pastör Brunson’ın serbest bırakılmasından bu yana belli konularda farklı görüşlerimiz devam ediyor ama ilişkilerdeki atmosfer son derece farklı. Belli konularda da mesafe kat etmeye başladık. Menbiç yol haritası hızlanmaya başladı. Hakan Atilla ile ilgili başsavcılık temyizi geri çekti. Bu çok önemli bir şeydir. Diğer süreçler de olumlu bir şekilde seyrediyor. YPG konusunda farklı düşünebiliyoruz, FETÖ konusunda istediğimiz noktada henüz değiliz ama ‘İlişkilerdeki atmosfer 2 ay öncesine oranla daha iyi mi’ diye sorarsanız, ‘Çok daha iyi’ diye cevap verebilirim. Geldiğimiz nokta tatmin edici mi? Değil, önümüzdeki 100 günde daha kat edeceğimiz yol var. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo resmi ziyaret yapmak istediğini söyledi. Aynı şekilde Trump da söyledi ama bunların zamanlamasını planlamamız lazım. 2019’da sadece ABD değil birçok ülkeyle karşılıklı ziyaretlerin tarihini konuşuyoruz.

YPG BURADAN ÇIKARILMALI

(Fırat Nehri’nin doğusundaki operasyon) Biz, buralarda ABD ile karşı karşıya gelmek istemediğimizi söylüyoruz. Hedefimiz ABD’nin oradaki mevcudiyeti değildir. Hedefimiz YPG ve PKK’dır. ABD de YPG ve PKK’nın koruculuğuna soyunmasın. Onların avukatlığını yapmasın. Askerlerimiz arasında herhangi bir ‘dost ateşi’ olmasın, bir kaza olmasın diye savunma bakanlarımız da temasa geçti. Son derece sade, net. Buradan YPG’nin çıkarılması gerekiyor. Menbiç yol haritası da bunu söylüyor. Bunu dışişleri bakanları olarak birlikte onayladık. Şu ana kadar zaten Menbiç bitip de buralara (Fırat’ın doğusuna) başlasaydık böyle bir gerginliğe de gerek olmazdı. Bundan sonraki süreçte YPG/PKK provokasyona, ABD nezdinde ajitasyona da devam edecektir. ‘Biz DAEŞ’e karşı savaşmayız’ diyeceklerdir. Aslında zaten öyle bir durum da yok. (ABD’nin YPG’yi PKK’dan ayırma planı) Bunu söylüyorlar, Kandil’den gelenler, oradan buradan gelenler... Biz de diyoruz ki Kandil’den gelenlerle buradaki YPG/PKK’lılar arasında bir fark yok. Onlar da bölücübaşının posterlerini, PKK sembollerini taşıyorlar. Biz bunların arasında bir fark göremiyoruz. YPG/PKK’nın buralardan temizlenmesi lazım. Diğer teröre bulaşmamış, terörist olmayan Kürtlerle çalışılsın.”

SURİYE’DE ÇÖZÜME EN YAKIN NOKTADAYIZ

ŞU anda, Anayasa Komisyonu’nun kurulması için önemli ve kritik noktaya geldiğimiz bu dönemde siyasi çözüm için en ileri noktadayız diyebiliriz. Kısa süre içinde bu komisyonun kurulacağını umut ediyoruz. BM çalışmalarını yoğunlaştıracak, biz de garantör ülkeler olarak çabalarımızı artıracağız. Üç dışişleri bakanı olarak bir an önce Soçi formatındaki 3’lü liderler zirvesinin de yapılması gerektiğini düşündük. Rusya ev sahipliği yapacak önümüzdeki ilk zirveye. Bizim yayımladığımız ortak deklarasyonlarda ortak vurgu, Suriye’nin toprak bütünlüğüdür. Fırat’ın doğusunda YPG’nin kontrol ettiği de facto (fiili) durum var o ayrı bir şey. Bizim müzakere heyetlerimizde Suriye’nin her yerinden insanlar var. Fırat’ın doğusundan da var, bir tek PKK-YPG yok. Kürtler, Türkmenler var. 3 garantör ülke olarak Suriye’nin doğusundaki de facto durumu kabul etmiyoruz ve YPG’nin bu şekilde kontrol etmesine de karşıyız.

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