Çavuşoğlu: ABD teröre bulasmamıs Kürtlerle çalışsın

TRUMP TÜRKİYE’YE GELMEK İSTİYOR

“Pastör Brunson’ın serbest bırakılmasından bu yana belli konularda farklı görüşlerimiz devam ediyor ama ilişkilerdeki atmosfer son derece farklı. Belli konularda da mesafe kat etmeye başladık. Menbiç yol haritası hızlanmaya başladı. Hakan Atilla ile ilgili başsavcılık temyizi geri çekti. Bu çok önemli bir şeydir. Diğer süreçler de olumlu bir şekilde seyrediyor. YPG konusunda farklı düşünebiliyoruz, FETÖ konusunda istediğimiz noktada henüz değiliz ama ‘İlişkilerdeki atmosfer 2 ay öncesine oranla daha iyi mi’ diye sorarsanız, ‘Çok daha iyi’ diye cevap verebilirim. Geldiğimiz nokta tatmin edici mi? Değil, önümüzdeki 100 günde daha kat edeceğimiz yol var. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo resmi ziyaret yapmak istediğini söyledi. Aynı şekilde Trump da söyledi ama bunların zamanlamasını planlamamız lazım. 2019’da sadece ABD değil birçok ülkeyle karşılıklı ziyaretlerin tarihini konuşuyoruz.

YPG BURADAN ÇIKARILMALI

(Fırat Nehri’nin doğusundaki operasyon) Biz, buralarda ABD ile karşı karşıya gelmek istemediğimizi söylüyoruz. Hedefimiz ABD’nin oradaki mevcudiyeti değildir. Hedefimiz YPG ve PKK’dır. ABD de YPG ve PKK’nın koruculuğuna soyunmasın. Onların avukatlığını yapmasın. Askerlerimiz arasında herhangi bir ‘dost ateşi’ olmasın, bir kaza olmasın diye savunma bakanlarımız da temasa geçti. Son derece sade, net. Buradan YPG’nin çıkarılması gerekiyor. Menbiç yol haritası da bunu söylüyor. Bunu dışişleri bakanları olarak birlikte onayladık. Şu ana kadar zaten Menbiç bitip de buralara (Fırat’ın doğusuna) başlasaydık böyle bir gerginliğe de gerek olmazdı. Bundan sonraki süreçte YPG/PKK provokasyona, ABD nezdinde ajitasyona da devam edecektir. ‘Biz DAEŞ’e karşı savaşmayız’ diyeceklerdir. Aslında zaten öyle bir durum da yok. (ABD’nin YPG’yi PKK’dan ayırma planı) Bunu söylüyorlar, Kandil’den gelenler, oradan buradan gelenler... Biz de diyoruz ki Kandil’den gelenlerle buradaki YPG/PKK’lılar arasında bir fark yok. Onlar da bölücübaşının posterlerini, PKK sembollerini taşıyorlar. Biz bunların arasında bir fark göremiyoruz. YPG/PKK’nın buralardan temizlenmesi lazım. Diğer teröre bulaşmamış, terörist olmayan Kürtlerle çalışılsın.”

SURİYE’DE ÇÖZÜME EN YAKIN NOKTADAYIZ

ŞU anda, Anayasa Komisyonu’nun kurulması için önemli ve kritik noktaya geldiğimiz bu dönemde siyasi çözüm için en ileri noktadayız diyebiliriz. Kısa süre içinde bu komisyonun kurulacağını umut ediyoruz. BM çalışmalarını yoğunlaştıracak, biz de garantör ülkeler olarak çabalarımızı artıracağız. Üç dışişleri bakanı olarak bir an önce Soçi formatındaki 3’lü liderler zirvesinin de yapılması gerektiğini düşündük. Rusya ev sahipliği yapacak önümüzdeki ilk zirveye. Bizim yayımladığımız ortak deklarasyonlarda ortak vurgu, Suriye’nin toprak bütünlüğüdür. Fırat’ın doğusunda YPG’nin kontrol ettiği de facto (fiili) durum var o ayrı bir şey. Bizim müzakere heyetlerimizde Suriye’nin her yerinden insanlar var. Fırat’ın doğusundan da var, bir tek PKK-YPG yok. Kürtler, Türkmenler var. 3 garantör ülke olarak Suriye’nin doğusundaki de facto durumu kabul etmiyoruz ve YPG’nin bu şekilde kontrol etmesine de karşıyız.