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    Çatıya çarptı

    AA
    13.05.2018 - 19:23 | Son Güncelleme:

    Kocaeli'nin Derince ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kot farkı bulunan evin çatısına çarparak dere yatağına düştü.

    Alınan bilgiye göre, Çınarlı Mahallesi Günbatımı Sokak'ta yokuş aşağı inen Cansu Kırca'nın (31) kullandığı 41 K 3138 plakalı otomobil, kent mezarlığı mevkisindeki virajda kontrolden çıkarak kot farkı bulunan İbrahim Adalılar'a ait tek katlı evin çatısına çarptı.

    DERE YATAĞINA DÜŞTÜ

    Daha sonra evin yanındaki dere yatağına düşen araçta mahsur kalan Kırca, bir vatandaş tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.

    Çatıya çarptı

    Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kırca'yı, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

    Çatıya çarptı

    Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay sırasında kimse bulunmayan evde hasar oluştu. 

    Etiketler: kocaeli , gündem
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