Çatılardan düşen kar ve buz kütleleri 10 araca zarar verdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇatılardan düşen kar ve buz kütleleri 10 araca zarar verdi
GeriGündem Çatılardan düşen kar ve buz kütleleri 10 araca zarar verdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
06.03.2019 - 10:24, Son Güncelleme:

Çatılardan düşen kar ve buz kütleleri 10 araca zarar verdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çatılardan düşen kar ve buz kütleleri 10 araca zarar verdi

Ağrı'da çatılardan düşen kar ve buz kütlelerinin altında kalan 10 araçta hasar oluştu. Aracı kullanılamaz hale gelen Mehmet Nuri Odunkıran, "Aracın içerisinde olsaydım hiçbir şekilde canlı çıkma şansımız yoktu, araç tamamen hurda oldu" dedi.

11
  • Ağrıda çatılardan düşen kar ve buz kütleleri 10 araca zarar verdi
  • Ağrıda çatılardan düşen kar ve buz kütleleri 10 araca zarar verdi
  • Ağrıda çatılardan düşen kar ve buz kütleleri 10 araca zarar verdi
  • Ağrıda çatılardan düşen kar ve buz kütleleri 10 araca zarar verdi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kentte bir süredir etkili olan kar yağışı ve soğuk hava sebebiyle binaların çatılarında oluşan kar ve buz kütleleri, havaların ısınmasıyla düşmeye başladı.

Cadde ve sokaklardaki vatandaşlar ile araçlar için de risk oluşturan kar ve buz kütleleri, sabah saatlerinde Yavuz Mahallesi'nde bulunan inşaat halindeki 6 katlı bir binanın çatısından düştü.

Sokakta park halindeki 8 aracı, üzerine düşerek kullanılamaz hale getiren kar yığını ve buz parçalarının çevreye yayılması üzerine bir binanın birinci katındaki dairenin de camı kırıldı.

Şans eseri sokakta kimsenin bulunmaması sebebiyle vatandaşların zarar görmediği olayda, araçları hasar gören sürücüler ise üzüntü yaşadı. Araçlar, polislerce çekici yardımıyla çekildi.

Hasar gören bir aracın sahibi Mehmet Nuri Odunkıran, aracını park ettikten yarım saat sonra olayın meydana geldiğini söyledi.

Üzüldüğünü, ancak tek tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu dile getiren Odunkıran, şunları söyledi:
"Aracımı karşı şeride park ettim. Yarım saat sonra çatıdan düşen kar benim aracımın da yer aldığı 8 aracı maalesef bu hale getirdi. Burası çarşı merkezi Allah korusun sokaktan öğrenciler ya da içinde insan olan araçlar geçiyor, can kaybı da olabilirdi. İyi ki 8 araca mal oldu ya cana mal olsaydı o zaman çok büyük bir felaket olurdu."

Odunkıran, karın düştüğü binanın çatısında kar korumasının bulunmadığını ifade ederek, "Burası her zaman rutin şekilde gelip araçlarımızı park ettiğimiz yerler. Binanın yakınına park etmemiştim, karşı şeride park etmişim. O esnada aracı park etmeye ya da kalkış yapmaya çalışıyor olabilirdim. Aracın içerisinde olsaydım hiçbir şekilde canlı çıkma şansımız yoktu, araç tamamen hurda oldu." şeklinde konuştu.

Eleşkirt ilçesinde de iki katlı binanın çatısından düşen kar kütlesi cep telefonlarıyla kaydedildi.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki binanın çatısından düşen kar kütlesi nedeniyle park halindeki 2 araçta küçük çaplı hasar oluştu.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (06.03.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Rezalet! Çocuk koruma derneği başkanı, oğlunu istismardan tutuklandı

Ankara'da binlerce polisin katıldığı operasyonda sıra dışı detaylar!

'Yahya Murat Demirel'i mirasımdan çıkarıyorum'

Başkasının bebeğini doğurdu... Skandallar bununla da bitmedi