Çarpışma anında YHT’nin hızı 92 km
ANKARA’da dokuz kişinin hayatını kaybettiği 86 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında yüksek hızlı trenin (YHT) karakutusu incelendi.
Trenin olay anında maksimum 118 kilometre hıza ulaştığı, kılavuz lokomotifinin fark edilmesi üzerine fren yaptığı ve çarpışma anında hızının 92 kilometre olduğu belirlendi. YHT’nin hızının düşük olmasının kazada daha fazla can kaybının olmasını önlediği değerlendirmesi yapıldı. Kılavuz lokomotifin, kendi normal rayında olduğu, YHT’nin yönünün değiştirilmesi gerektiği tespit edildi. Kaza sırasında 100 ton ağırlığında olduğu saptanan kılavuz lokomotifin ise karakutusunun parçalandığı tespit edildi. Kılavuz lokomotifte sadece iki makinistin bulunduğu, kazada bir makinistin öldüğü diğerinin ağır yaralı olduğu kaydedildi. YHT treninde ise 206 yolcunun olduğu da ifade edildi. Ölümlerin büyük bir bölümünün YHT’nin bir ve ikinci vagonunda yaşandığı belirtildi.
SABOTAJ ARAŞTIRMASI
Başsavcıvekili Hamza Yokuş koordinasyonunda üç savcı tarafından ‘taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan kontrolör E.E.E., makasçı O.Y. ve hareket memuru S.Y.’nin gözaltı süreleri yarına kadar uzatılırken, sabotaj iddiası da inceleniyor. Şüphelilerin terör örgütleriyle bir bağlantısının bulunup bulunmadığı araştırılıyor. Üç şüphelinin telefonlarına el konulurken, HTS kayıtlarının incelenmesi için sulh ceza hâkimliğinden karar alındı. Telsiz ve kamera kayıtları üzerindeki inceleme de sürüyor.
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