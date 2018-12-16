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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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16.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Çarpışma anında YHT’nin hızı 92 km

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Çarpışma anında YHT’nin hızı 92 km

ANKARA’da dokuz kişinin hayatını kaybettiği 86 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında yüksek hızlı trenin (YHT) karakutusu incelendi.

Trenin olay anında maksimum 118 kilometre hıza ulaştığı, kılavuz lokomotifinin fark edilmesi üzerine fren yaptığı ve çarpışma anında hızının 92 kilometre olduğu belirlendi. YHT’nin hızının düşük olmasının kazada daha fazla can kaybının olmasını önlediği değerlendirmesi yapıldı. Kılavuz lokomotifin, kendi normal rayında olduğu, YHT’nin yönünün değiştirilmesi gerektiği tespit edildi. Kaza sırasında 100 ton ağırlığında olduğu saptanan kılavuz lokomotifin ise karakutusunun parçalandığı tespit edildi. Kılavuz lokomotifte sadece iki makinistin bulunduğu, kazada bir makinistin öldüğü diğerinin ağır yaralı olduğu kaydedildi. YHT treninde ise 206 yolcunun olduğu da ifade edildi. Ölümlerin büyük bir bölümünün YHT’nin bir ve ikinci vagonunda yaşandığı belirtildi.

SABOTAJ ARAŞTIRMASI

Başsavcıvekili Hamza Yokuş koordinasyonunda üç savcı tarafından ‘taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan kontrolör E.E.E., makasçı O.Y. ve hareket memuru S.Y.’nin gözaltı süreleri yarına kadar uzatılırken, sabotaj iddiası da inceleniyor. Şüphelilerin terör örgütleriyle bir bağlantısının bulunup bulunmadığı araştırılıyor. Üç şüphelinin telefonlarına el konulurken, HTS kayıtlarının incelenmesi için sulh ceza hâkimliğinden karar alındı. Telsiz ve kamera kayıtları üzerindeki inceleme de sürüyor.

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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