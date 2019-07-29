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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ERZURUM (İHA)
29.07.2019 - 10:53, Son Güncelleme:

Çarpışan iki tır paramparça oldu: 1 ölü

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Çarpışan iki tır paramparça oldu: 1 ölü

Erzurum’un Aşkale ilçesinde bir tırın diğer tıra arkadan çarpması sonucunda meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrasında iki tır adeta paramparça oldu.

Edinilen bilgilere göre saat 01.30 civarlarında meydana gelen kazada Erzincan-Erzurum istikametinde seyir halindeki 2 tır, Hacıhamza Mahallesi Tepebaşı mevkisinde çarpıştı. 65 BA 837 plakalı tırın sürücüsü S.A. bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek yine aynı istikamette seyir halinde bulunan 63 LY 738 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 65 BA 837 plakalı tır adeta paramparça olurken 63 LY 738 plakalı tır ise yan yattı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerinde yaşamını yitiren S.A., sıkıştığı tırın içerisinde sabah saatlerinde ancak çıkartılabildi.

Hafif şekilde yaralanan diğer sürücü A.E. ise tedbir amaçlı Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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