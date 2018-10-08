Carpaccio nedir? Nasıl yapılır?
Carpaccio nedir sorusunun yanıtı mutfağında farklı lezzetler arayan vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. İtalyan mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Carpaccio'nun yapılışı ve tarifi sorgulanıyor. Peki, Carpaccio nedir? Nasıl yapılır?
Carpaccio, çiğ sığır etinin çok ince dilimlenmesiyle yapılan, başlıca çerez olan, bir İtalyan yemeğidir. Carpaccio genellikle zeytin yağı, parmesan peyniri ve karper veya çam tohumu ile lezzetlenderilir. Günümüzde diğer et çeşitleri ve balıkta (özellikle somon balığı) kullanılmaktadır. Carpaccio adını, bir efsaneye göre İtalyan Rönesans ressamı olan Vittore Carpaccio'dan almıştır.
Püf noktası nedir?
Etin donmadan soğuk duruma gelmesi ince ince kesilebilmesi için son derece önemli.Carpaccio hazırlığında kullanacağınız zeytinyağının kalitesi büyük önem taşımaktadır.
Hazırlanacak sığır bonfileyi, soğutmak amacıyla 30 dakika kadar derin dondurucuda bekletin.
Sosu için; zeytinyağı, taze sıkılmış limon suyu, deniz tuzu ve taze çekilmiş tane karabiberi bir çırpıcı yardımıyla küçük bir kapta karıştırın.
Yaprak kısımlarını ayıkladığınız rokayı, bol suda yıkadıktan sonra kağıt havlu yardımıyla kurulayın.
Düz bir servis tabağına 35-40 gram kadar roka yaprağını yayın. Sığır etini zar inceliğinde dilimledikten sonra yarısını servis tabağına alın.
Kalan roka yapraklarını tabağa dizip, bir kenara ayırdığınız kalan sığır filetoları üzerine kapatın.
Hazırladığınız sos karışımını üzerine gezdirdiğiniz carpaccio tabağını, ince ince traşlanmış parmesan peyniriyle bekletmeden servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle