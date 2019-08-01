Caretta caretta alanında drift atan sürücüye rekor ceza

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCaretta caretta alanında drift atan sürücüye rekor ceza
GeriGündem Caretta caretta alanında drift atan sürücüye rekor ceza
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
01.08.2019 - 14:22, Son Güncelleme:

Caretta caretta alanında drift atan sürücüye rekor ceza

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Antalya’nın Kumluca ilçesinde caretta carettaların üreme alanında drift yaparak koruma kafesleri ile yuvalara zarar veren sürücüye rekor bir ceza verildi. Daha önce ehliyetine el konulup bin 110 TL trafik cezası verilen sürücüye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından da ‘biyolojik çeşitlilik ile bu çeşitliliği barındıran ekosistemin korunmasına ilişkin maddeyi ihlal ettiği gerekçesiyle 60 bin 163 TL, 4 yuvayı bozduğu için de 400 TL para cezası verildi.

Kumluca ilçesinde 20 Temmuz Cumartesi günü 3 genç cip ile sahildeki caretta kaplumbağalarının üreme alanlarında drift yaptı. Kumluca ilçesi Kum Mahallesi Obalar mevkisinde deniz kenarında ciple drift yapan gençleri gören Şehabettin Yaşar (75), gençleri, bu alanın caretta üreme alanı olduğunu bu yüzden kumsalda araç kullanmamaları gerektiği konusunda uyardı. Alkollü oldukları iddia edilen gençler, Şehabettin Yaşar’a küfür ve hakaret etti daha sonra da yaşlı adamı darp etti.

Koruma kafesleri ve yumurtalara zarar verdiler

Aracın kuma saplanmasının ardından gençler olay yerinden yaya olarak kaçtı. Olay yerine önce polis, ardından da yaşananları duyan gönüllü çevreciler de geldi. Polis ve gönüllü çevrecilerin yaptığı inceleme sonucu bazı caretta kaplumbağası koruma kafeslerinin kırıldığını bazı yuvalarda ise aracın üstünden geçmesi sonucu yumurtaların zarar gördüğü belirlendi.

Şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olay yerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta yakalandı. İsimleri açıklanmayan şüpheliler gece boyunca İlçe Emniyet Müdürlüğünde gözaltında tutulduktan sonra verdikleri ifadenin ardından serbest bırakıldı.

Caretta caretta alanında drift atan sürücüye rekor ceza
Alkollü oldukları ortaya çıktı

Konuya ilişkin Antalya Emniyet Müdürlüğü yazılı açıklama yapmıştı. Emniyet, E.Y. isimli şahsın kullandığı aracın caretta caretta yumurtlama alanına girerek koruma altındaki kafeslere zarar vermesi üzerine aynı araçta bulunan İ.T. ve R.N. isimli şahıslar tarafından kendilerini uyaran kişilerin darp edildiği iddiaları üzerine çalışma başlatıldığı bilgisi paylaşarak şüphelilerin doktor raporunda alkollü olduklarının tespit edildiği bildirdi.

Caretta caretta alanında drift atan sürücüye rekor ceza
Trafik kuralı ihlalinden para cezası kesilip serbest bırakıldı

Yakalanan şüphelilere “Kasten Yaralama”, “5199 Sayılı Kanun’a Muhalefet Etmek (Hayvanlarını Koruma Kanunu)” ile “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma” suçlarından haklarında adli yönden işlem yapıldığı ifade edilen açıklamada ayrıca E.Y.'ye “47/1-C Trafik İşaret Levhaları, Cihazları ve Yer İşaretlemeleri ile Belirtilen Veya Gösterilen Hususlara Uymamak suçundan 108 TL, 48/5 Alkollü İçki Alarak Araç Kullanmak” maddelerinden ise bin 2 TL olmak üzere toplam bin 110 TL para cezası kesildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla yapılan işlemlerin ardından şüpheli şahısların serbest bırakıldığı bildirildi.

Caretta caretta alanında drift atan sürücüye rekor ceza
Rekor ceza

Olayın hemen ardından bölgede inceleme yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri, hazırlamış oldukları raporu tamamladı. E. Y. isimli sürücüye müdürlük tarafından ‘Çevrenin korunması amacıyla doğal çevreyi oluşturan biyolojik çeşitlilik ile bu çeşitliliği barındıran ekosistemin korunması esastır’ maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 60 bin 163 TL ceza verildi. Sürücüye ayrıca 4 yuvayı bozdukları gerekçesiyle de 400 TL para cezası kesildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
İzmir'de şok görüntü! Bebeğe acımasızca tekme attı
Caretta caretta alanında drift atan sürücüye rekor ceza
Kandilli'den her bölge için uyarı geldi: '45 dereceleri görecek'
Eşini boğazından bıçaklamıştı! Sebebi dehşete düşürdü...