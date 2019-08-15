Cantuğ Özsoy kimdir?
Cantuğ Özsoy, Youtube üzerinden çektiği videolar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Half-Life, Heartstone, Dota gibi oyunlarda sık sık başarılar kazanan Cantuğ Özsoy, becerilerini yayın yaparak insanlarla paylaşıyor. Peki, Cantuğ Özsoy kimdir?
Cantuğ Özsoy sosyal medyada bilinen adıyla Unlost, 1990 yılında Eskişehir’de dünyaya geldi. Henüz beş yaşında oyunlarla tanışan Cantuğ Özsoy'un asıl mesleği inşaat mühendisliği ancak uzun yıllardır oyun sektörüne hizmet ediyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği bölümünü 2014 yılında bitirdi. İnternet kafede oynarken arkadaşlarının kendisini izlemekten keyif aldığını belirten Cantuğ Özsoy, Twitch'te ilk Half-Life canlı yayınında büyük bir kitleye ulaşmıştı.
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