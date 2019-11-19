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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Davut CAN/İZMİR (DHA)
19.11.2019 - 17:19, Son Güncelleme:

Cansu 3 yıllık yaşam mücadelesini kaybetti

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Cansu 3 yıllık yaşam mücadelesini kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesinde beyin sapında kötü huylu tümör tespit edilen Cansu Özdemir (20), yaklaşık 3 yıldır tedavi gördüğü hastanede hayatını yitirdi. Bir süre önce tedavi masraflarını karşılayamadığını söyleyerek yardım çağrısında bulunan baba Metin Özdemir (50) ise cenazede ayakta durmakta güçlük çekti.

Bornova'da 2016 yılında lise öğrencisi olan Cansu Özdemir, rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastanede beyin sapında kötü huylu tümör olduğunu öğrendi. Tümörün beyin sapında olmasından dolayı yarısı alınabildiği için bir türlü eski sağlığına kavuşamadı. Son üç yılını hastanelerde geçiren Cansu, pazartesi günü yoğun kusma şikayetiyle yeniden hastaneye kaldırıldı.

Bornova Türkan Özilhan Hastanesi'nde tedavi gören kızlarının yanından bir an ayrılmayan anne Fatma ve baba Metin Özdemir, maddi olarak çok zor günler geçirdiklerini belirterek tedavi masraflarının karşılanması için yetkililere yardım çağrısında bulunmuştu. Talihsiz kız, bugün sabah 04.00 sıralarında tedavi gördüğü hastanede 3 yıllık yaşam mücadelesini kaybetti.

Cansu Özdemir için Bornova'daki Hüseyin İsabey Camii'nde ikindi ezanını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene baba Metin Özdemir ve anne Fatma Özdemir'in yanı sıra genç kızın akrabaları ve arkadaşları katıldı.

Cansu 3 yıllık yaşam mücadelesini kaybetti
Acılı baba, taziyeleri kabul etti. Genç kızın tabutunun üzerine beyaz duvak örtüldü. Cenaze namazının kılınması ve helallik alınmasının ardından Cansu, Bornova Yeni Mezarlığı'na defnedildi.

Cansu 3 yıllık yaşam mücadelesini kaybetti

 

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