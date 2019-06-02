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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hümeyra PARDELİ/ERZURUM (DHA)
02.06.2019 - 14:51, Son Güncelleme:

Cansız bedeni bulunan küçük Furkan'ın dedesi kalp krizinden öldü

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Cansız bedeni bulunan küçük Furkan'ın dedesi kalp krizinden öldü

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde kaybolduktan 20 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Furkan Yiğit'in (4) dedesi Eset Yiğit (80) kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Eset Yiğit torununun mezarına 1 metre mesafede toprağa verildi.

Karaçoban'a 10 kilometre uzaklıktaki kırsal Budaklı Mahallesi'nde yaşayan Gülperi- Fehim Yiğit çiftinin 3 çocuğunun en küçüğü olan Furkan, 17 Nisan Çarşamba günü saat 13.30 sıralarında kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine jandarma, güvenlik korucuları ve AFAD ekipleri, mahallenin önünden geçen Kocasu Çayı ile arazide geniş çaplı arama çalışması başlattı. Kadavra köpeği 'Pelte' ve arama kurtarma köpeği 'Gurbet'in de kullanıldığı aramalarda, kovuklar, çukurlar iş makineleriyle kazıldı. AFAD ekipleri eriyen karlarla yükselen Kocasu Çayı'nda 10 kilometrelik bir alanı baştan sona taradı. Ancak Furkan'ın izine rastlanmadı.

BABASI 'KASTEN ÖLDÜRME' ŞÜPHESİYLE TUTUKLANDI

Küçük çocuğun kaybolmasıyla ilgili Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan baba Fehim Yiğit, çelişkili ifadeler verdi. Fehim Yiğit'in ifadeleri nedeniyle dede Eset, babaanne Hatmi Sultan, zihinsel engelli amca Yusuf Yiğit ile birlikte 21 Nisan akşamı jandarma tarafından gözaltına alındı. Karaçoban İlçe Jandarma Komutanlığı'nda 4 gün sorgulanan aile, 26 Nisan sabahı adliye sevk edildi. Babaanne ve engelli amca savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Dede Eset Yiğit adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, baba Fehim Yiğit, 'kasten öldürme' şüphesiyle tutuklanarak cezaevine konuldu.

20 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNMUŞTU

Furkan'ı arama çalışmaları devam ederken 6 Mayıs'ta çobanlar, eve 12 kilometre uzaklıktaki Karaçoban ilçesine bağlı Zübeyir Mahallesi'nin Kom mevkisinde çocuğun cansız bedenini buldu. Acı haberle yıkılan anne Gülperi, dede Eset ve babanne Hatmi Sultan Yiğit gözyaşlarına boğuldu. Cezaevindeki baba Fehim Yiğit'in katılamadığı cenaze ile küçük Furkan 7 Mayıs'ta toprağa verildi.

26 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Torunun toprağa verilmesinden 26 gün sonra dede Eset Yiğit, bugün sabah saatlerinde evinde fenalaştı. Yakınları tarafından otomobille Karaçoban Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülen Eset Yiğit, araçtan indiği anda yere yığıldı. Kalp krizi geçiren Eset Yiğit doktorların yaptığı tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Eset Yiğit'in yakınları, yaşlı adamın torununun ölümüne ve cezaevine giren oğlunun acısına dayanamadığını söyledi. Torunun cenazesinin konulduğu hastanede hayatını kaybeden ve aynı cenaze nakil aracıyla taşınan Eset Yiğit'in cenazesi köye getirildi. Eset Yiğit, torunu Furkan'ın mezarına 1 metre mesafede toprağa verildi.

Kayıp Furkan'ın cansız bedeni bulundu
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