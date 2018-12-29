Bu görüntüler ilk kez yayınlandı... İşte HÜRKUŞ-C

İşte Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in konuşmasından satır başları:

"En önemli projeye birinci sırada milli muharip uçağı koyabiliriz. Hem ölçek, hem maliyet, hem teknolojik açıdan gereksinimleri gördüğümüzde. Bu tür projeler çok uzun vadeli projeler. Şimdi burada en büyük unsur kararlılık, süreklilik ve destek. Cumhurbaşkanımızın müthiş bir desteği var. "Savunma sanayii benim şahsi himayem altındadır" dediler.



Bir F-35, F22'nin tarihine baktığımızda yıllar sürdü. Bu uçak ne zaman hizmete girer dediğimizde, F-35 hizmete gireli çok oldu ama hala safha safha çok değişiklikler yapılıyor.

Biz 2023'te uçağımızın hazır hale gelmesini hedefliyoruz. Bu bütün unsurları haline gelmiyor. THK filosunda hizmet vereceği tarih 2024'ün sonu.

Aslında biz bütün projemizde olduğu gibi milli bir ürün geliştirmek istiyoruz. Jet motor teknolojisi dünyadaki en ileri teknolojilerden birisi. Biz kendi yerli unsurlarımızla milli bir proje başlattık. Ancak beklediğimiz tarihlerde motorun yetişmesi ve olgunlaşması için bir yabancı işbirliği de bizim için önemli. Bu yapı ile ilgili çeşitli şirketlerle görüştük. Rolls Royce de bir tanesi. Oldukça iyi mesafeler kat ettik. Ama bizim bazı olmazsa olmaz şartlarımız var. Bunun da başında, sürekliliği, devamlılığı, teknoloji kısıtlılığı olmaması gibi. Tam bir mutabakata vardığımız takdirde işbirliği için engel yok.





Bizim A, B, C planlarımız var ve olmalı. Bir milli motor geliştirmek üzere çalışmalarımız da başladı. Diğer firmalarla dirsek temasımız devam ediyor. Dünyada jet motor üreten ülke ve şirket sayısı çok kısıtlı.

F-35 PROJESİ



Bir gecikme yok. Tartışmalar başladığı zaman aynı şeyi söylüyorduk. Onun neticesinde gördünüz uçak teslim edildi. Biz sadece kendi işimize bakıyoruz. Bizim Malatya’da tesisler kuruluyor. F35 motorlarının Amerika’da bakım onarım tesisi var, ancak Amerika dışındaki ilk tesis Türkiye’de olacak. Bakım onarımları yapacak kabiliyet Eskişehir’de kurulmaya devam ediyor.

ANADOLU GEMİSİ PROJESİ

Anadolu gemisi müthiş bir güç çarpanı. Bu gemi denizde herhangi bir operasyona katıldığında içinde havuzu var. Ve bu havuzda çıkarma gemileri taşıyor. Bununla beraber çıkarma yapabiliyorsunuz, hem personel, hem mühimmat, hem silah hem zırhlı araç gönderebiliyorsunuz. Bu gemiden hava unsurlarınızı hareket ettirip operasyona gönderebiliyorsunuz. 2019’un ilk çeyreğinde suya inecek. İki yıl daha gemimizin diğer donanımları devam edecek. Genelde kamuoyunda uçak gemisi olarak adlandırılıyor. Bu uçak gemisinden daha kompleks unsurlar taşıyor.

Geminin sadece inşası değil, gemideki savaş sistemleri de yerli burada. Yüzde 65’in üzerindeyiz. 2023’ten önce hizmete girecek. Önümüzdeki çeyrekte denize inecek. İki yıl içinde de hizmete girecek.





HÜRKUŞ-C'DEN İLK GÖRÜNTÜ

HÜRKUŞ'un kendi koruma sistemleriyle beraber ilk uçuşu oldu. Eğitim uçağı olarak planlanmış uçaktan başka bir fonksiyon rol görecek. Ayar ve radar güdümlü füzelere karşı koruma sistemi görülüyor. Hürkuş eğitim uçaklarının hava kuvvetlerimize teslimi başladı.



NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

İmalat hatlarına bunları verirken kuvvetlerle görüşmesini yapıyoruz. Çünkü bir talep daha var. Silahlanmış HÜRKUŞ’un daha ağır mühimmat taşımasıyla ilgili kanat güçleri de gündeme gelebilir. Biraz daha güçlendirilmiş hali isteniyor.

İhracat rakamımız 2 milyar doları geçiyor. Bunların daha da artması gerekiyor. Artmanın eşit aşamasının platform ihracatıyla geleceğini düşünüyoruz. Bu yıl içinde haberini verdiğimiz BİLGEM ATAK ihracatı gibi konular. Burada önemli rakamlar konuşuluyor. Sadece ürünü sattığınız rakam değil.

Operasyonlarda ürününüzü kullanıyorsunuz görünür hale geliyor. Bir tarafa ne kadar anlatırsanız anlatın. Ama operasyonda gördüğü anda… Yakın bir örnek hatırlatayım. Bir yabancı ülkenin üst düzey yetkilisi… Önemli şeyler söylüyoruz ama karşı tarafta geçmiyor. Hemen cep telefonundan video gösterdik. Operasyon görüntüsü. İlgi değişti ve 5 dakika içinde ‘bundan almalıyız’a geldi.



SAVUNMA SANAYİNDE GELİŞMELER

Mesela teknolojiye yetkin hale gelmemiz lazım. Lazım olan şeyin söylendikten sonrasında yapılanlarla ilgili çoğu zaman çok yavaş kaldık. Burada bunu görmek istemiyoruz. Nelerin gerektiğini çok hızlı anlamak lazım. Dünya durmuyor… Biz şu konuda iyi yaptık derken dünyanın durduğunu düşünmeyelim. Teknoloji geliştiriyor, ARGE yapıyor. Bizim de koşmamız gerekiyor.

AKILLI BOMBA TEKNOLOJİLERİ

Bu bir test tesisi. Önemli mühimmatların testleri yapılacak hale geldi. Burada daha önemli olan şu. Bu tür kabiliyetler daha fazla gelişiyor. Şimdi mevcut nüfuz edici bombalarımız var. Akıllı bombalarımız konusundaki bağımlılığımızı hatırlıyorum. Envayi çeşidini üretiyoruz. Bağımlılığımız sona erdi. Akıllı bomba şu. Hedefe gönderdiğinizde noktasal kabiliyette o hedefi vurma kabiliyetini gösteriyor. Hem akıllandırma yöntemlerimiz; bir dizi unsur var. Bombayı nasıl akıllandırırsınız? Bunların da çeşitli konularda çalışmaları devam ediyor.

Savunma sanayiinde ARGE rakamları sıfıra yakındı. Geçen yıl ki rakam 1.2 milyar dolarlık harcama vardı.

F-16’larımızın çeşitli modernizasyon işlemleri burada yapılmaya başlandı. Tanklarımızın modernizasyonu burada yapılmaya başlandı. Ben şunu çok net söyleyebilirim. Görev sürem içinde, hava savunma sistemi konuları haricinde yabancı bir şirket ile anlaşma hatırlamıyorum.

YERLİ HELİKOPTER PROJESİ



GÖKBEY’in ismi kondu ve cumhurbaşkanımız gösterdiler. Herkes motordan bahsediyor. Burada yüzde 85 oranında bir yerlilik var. Millilik şu; bir Apple telefonu iPhone. Milli bir Amerikan ürünüdür. Ama yerli değildir. Bu helikopterimizin tasarımı Türk mühendisleri tarafından yapıldı. Bütün sistemlerin tasarımları, hesapları, testleri hepsi Türk mühendisleri tarafından yapıldı. Motor sistemi de ayrı kullanıldı. Ki bu helikopterimiz için motorun testlerinin de başladığını duyurmuştuk. Kendi motorumuzu 2 sene içinde kurmuş olacağız.



“BAŞLAMA, KARARLILIK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNEMLİ”

Motor, şanzıman konularında; falanca motorları gelir ya. Kamuoyu şunu anlamalı. Diyelim ki 1970’te motor yapmaya başladı… Böyle bir şey yok o yıllarda. Başlama, kararlılık ve sürdürülebilirlik çok önemli. Başladığımız şeyi biz yapıyoruz. Tarihçeye bakın başlanıp da sürekli arkasında bir iradenin olduğu bir sistemin olması gerekiyor. Bir, bu işi yapacağız kararlılığı, o politikada değişiklik olmaması.



ALTAY TANKI

Seri üretim ihalesini yaptık. Bazı yatırım konuları gündemde. Takvim başlayacak ve 18 ay içinde ilk prototipinin banttan çıkmasını bekliyoruz. Motor ve şanzımanın ilk prototiplerde yerli olarak devrede olmasını beklemiyoruz. Yaklaşık 2 yıl sonra banttan çıkacak. Ancak kendi milli motor şanzıman projesinin başladı ve 2022 diyebilirim. Kamuoyunda tartışıldığı için söylüyorum. Falanca ülke vermezse diye. Mevcut prototipteki motor ve şanzımanın tedarikiyle ilgili resmen bir kısıt gelmiş değil. Ön müsaade alınmış durumda. Tekraren söyleyeyim. Bu olmaz ise şayet, B planı olarak ve bunun paralelinde başka alternatiflerin devrede olduğunu söyleyebilirim.

S-400 VE PATRIOT FÜZELERİ…

Sayın Kalın da açıkladılar. Dört sistemden bahsediliyordu. Daha fazla koruma sistemi kurabiliriz diyor idik. Biz kapıyı kapatmış değildik. S400 aldığımız dönemde de söylediğimiz bu konuda işbirliği yapmak isteyen, bizim şartlarımıza uyan bir teklif olursa görüşmeye hazırız demiştik. Bununla ilgili olarak Eurosan ile çalışmalara başladık. Patriot ile de şartlar uyarsa sisteme gidilebilir.

VİZYONER GENÇ PROJESİ

2500 genci ağırladık. Vizyonergenc.com projeleri tartışacakları, bizim duymamızı istedikleri önerileri gündeme getirecekleri, fikirlerin tartıştığı ve iş ve staj başvurusu gibi başvuruları yapacakları bir ortam olacak.