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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
05.04.2019 - 16:13, Son Güncelleme:

Canlı bomba saldırısı davasında karar verildi

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Canlı bomba saldırısı davasında karar verildi

İstanbul'da 5 kişinin öldüğü 44 kişinin de yaralandığı 19 Mart 2016'daki bombalı terör saldırısına ilişkin 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıklar Ercan Çapkın ve Hüseyin Kaya'ya beşer kez ağırlaştırılmış müebbet, tutuklu diğer iki sanığa, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15'er yıl hapis cezası verildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki on birinci duruşmaya, tutuklu sanıklar Hüseyin Kaya, İbrahim Gürler ve Ercan Çapkın katıldı. Tutuklu sanıklardan Mehmet Mustafa Çevik'in, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılımının sağlandığı duruşmada, karar verileceği belirtilerek, sanıklara ve avukatlarına esasa ilişkin son beyanları soruldu. Sanık ve sanık avukatları, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

MAHKEMENİN KARARI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ercan Çapkın ve Hüseyin Kaya'nın, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Sanıklara verilen cezada indirim yoluna gitmeyen heyet, bu sanıkların, saldırıda yabancı uyruklu 4 kişinin ölümüyle ilgili de patlama eylemini iştirak halinde işlemeleri nedeniyle "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı dörder kez müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Heyet, eylemin tasarlanarak işlenmesi nedeniyle cezayı, dörder kez olmak üzere, "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası"na çevirdi ve kanunda belirtilen herhangi bir indirim uygulamadı.

Sanıklardan Ercan Çapkın'ı, "6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan ayrıca 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptıran heyet, tutuklu sanıklar Mehmet Mustafa Çevik ve İbrahim Gürler'in, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak 15'er yıl hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı, indirim yoluna gitmedi.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Erkan Çapkın hakkında ise atılı eylemleri işlediği sabit olmadığından tüm suçlardan beraatine yönelik hüküm oluşturdu. 

İDDİANAMEDEKİ KARIŞIKLIK

Sanıklar Ercan Çapkın ve Hüseyin Kaya ile ilgili iddianamede, 44 kişi için cezalandırılma talebinin olduğunu hatırlatan heyet, iddianamede buna ilişkin bir açıklama olmadığı, mağdur sayısının 25, müşteki sayısının da 20 olarak gösterildiği, toplamda 45 kişinin isminin geçtiği ancak hangilerinin olayda yaralandığının belirtilmediğine dikkati çekerek, karar verilmesine yer olmadığına yönelik hüküm kurdu. Heyet, 44 kişinin yaralanmasıyla ilgili gereği için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını da kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, sanıklar Ercan Çapkın ve Hüseyin Kaya hakkında, iddianamede, "kasten öldürme" suçunun 5 kez uygulanmasına yönelik talep bulunduğu, ölen 4 kişinin ismine yer verildiği ve ismi verilmeyen beşinci kişiyle ilgili dava açılmadığını da vurgulayarak, beşinci kişiye yönelik fiil hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar vererek, beşinci kişiyle ilgili başsavcılığa suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti. 

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