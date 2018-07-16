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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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HaberlerCankurtaran bir anda yere yığıldı! Üzerine hemen toprak attılar
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Aziz GÜVENER/KARASU (Sakarya), (DHA)
16.07.2018 - 11:44, Son Güncelleme:

Cankurtaran bir anda yere yığıldı! Üzerine hemen toprak attılar

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SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, cankurtaranlık yapan Yusuf İslam Aygüneş, direkten kopup, yere savrulan elektrik telinin üzerine basınca akıma kapılarak, yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Karasu Yalı Mahallesi Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. Sakarya Büyükşehir İtfaiyesi'ne bağlı Karasu sahilinde cankurtaranlık yapan Yusuf İslam Aygüneş, mesai bitimi plajdan çıkıp, evine doğru yürümeye başladı. Aygüneş, caddenin karşısına geçtiği sırada koparak, yere düşen elektrik telinin üzerine bastı. Akıma kapılıp, yaralanan Aygüneş'in yardımına çevredekiler koştu. Aygüneş'i toprağa yatıran kişiler, vücudunu da toprakla kapattı. Yusuf İslam Aygüneş, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kopan telin onarımı yapılırken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan Yusuf İslam Aygüneş'in elektrik teline bastığı anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde, Aygüneş'in, yolun karşısına geçtiği sırada kabloya bastıktan sonra yere düştüğü, kalkıp, yürümeye çalışırken, 5 metre sonra tekrar yere yığıldığı görüldü.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yusuf İslam Aygüneş'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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