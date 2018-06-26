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    Çankaya Köşkü yardımcılara

    Gizem KARAKIŞ / ANKARA
    26.06.2018 - 23:48 | Son Güncelleme:

    Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı Atatürk için 1921 yılında yapılan Çankaya Köşkü, Büyük Önder’in ardından İsmet İnönü, Celal Bayar, Cemal Gürsel, Cevdet Sunay, Fahri Korutürk, Kenan Evren, Turgut Özal, Süleyman Demirel ve Ahmet Necdet Sezer’e hem konut hem çalışma binası olarak hizmet verdi.

    Abdullah Gül, çalışma ofisi ve resmi törenler için Çankaya Köşkü’nü kullansa da konut olarak Dışişleri Bakanlığı konutunu tercih etmişti.

    RESMİ KONUT VEKİLE
    2014’te Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Beştepe’ye inşa edildi ve 91 yıl Türkiye’nin yönetim merkezi olan Köşk, Başbakanlık olarak kullanılmaya başlandı. Son olarak Başbakan Binali Yıldırım’ın çalışmalarını yaptığı Köşk, yeni sisteme geçilmesiyle birlikte aktif olarak kullanılmaya devam edecek. Köşk’ü yeni hükümet sistemi kapsamında Cumhurbaşkanı yardımcılarının kullanması planlanıyor. Cumhurbaşkanı yardımcıları, mevkidaşlarını Köşk’te düzenlenecek törenlerle kabul edecek. Çankaya Köşkü yerleşkesinde yer alan Resmi Konut’ta da Erdoğan’a vekalet edecek Cumhurbaşkanı yardımcısının ikâmet etmesi planlanıyor.
    1930’lu yıllarda inşa edilen ve Ankara’nın merkezi Kızılay’da yer alan Başbakanlık Merkez Bina’nın ne amaçla kullanılacağı ise netleşmedi. Binanın Ankara Valiliği’ne devredilebileceği belirtiliyor.

    Beştepe’de yer alan Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin kapasitesinin geniş olması sebebiyle yeni yapılanmanın Cumuhurbaşkanlığı’nda yer almasının planlandığı dile getirildi. 

    Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı , gazetehaberleri , son dakika , haberler
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