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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Müslim SARIYAR/MERSİN, (DHA)
07.12.2018 - 15:46, Son Güncelleme:

Caninin sevgilisi korkunç detayları anlattı: Yerde hareketsiz yatıyordu

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MERSİN’nin Tarsus ilçesinde babasını bakması için emanet ettiği 2,5 yaşındaki Miraç K.’yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Turan Beğendi’nin (41) küçük çocuğu ağladığı için sürekli dövdüğü ortaya çıktı. Sevgilisinin ’Mehmet’ olarak bildiği, hakkında 4 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan Beğendi’nin polisten kaçmak için İl Göç İdaresi’ne giderek iç savaştan kaçıp gelen Suriyeli ’Muhammed Ahmet’ olarak kayıt altına aldırdığı, ardından da bu isme ait sahte bir kimlik edindiği belirlendi.

Olay, Tarsus ilçesi Barbaros Mahallesi’nde meydana geldi. Onur K. ile S.K. çifti anlaşmazlık nedeniyle ayrıldı. Çiftin 2,5 yaşındaki çocukları Miraç, baba Onur K.’de kaldı. Onur K., 5 ay önce çalışmak için İzmir’e gitmek zorunda kaldı ve oğlunu bakmaları için, F.S. (36) isimli kadın ile birlikte yaşadığı, mahalleden de tanıdığı Turan Beğendiye emanet etti.

Miraç K., 3 Aralık günü merdivenden düştüğü iddiasıyla yarı baygın halde Tarsus Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Doktorların müdahale ettiği küçük çocuk, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, F.S.’yi gözaltına aldı. F.S. sorgusunda küçük Miraç’ı birlikte yaşadığı, adının Mehmet olduğunu söylediği sevgilisinin dövdüğünü ifade etti. F.S., bebeği neden dövdüğünü sorduğunda, sevgilisinin kendisini de darp ettiğini anlattı. Bu olaydan 3 gün sonra da küçük Miraç’ı yanlarında kalan kızı H.C.Ç.'ye bırakıp, çalışmak için Hatay’a gittiğini belirten F.S., "Nikahsız olarak, dört, beş aydır birlikte yaşıyoruz. Adını Mehmet biliyorum. Mehmet daha önce de çocuğu sürekli ağlıyor diye dövüyordu. Olaydan 4 gün önce tarladan döndüm. Mehmet evdeydi. Miraç yerde hareketsiz yatıyordu. Mehmet'e sorduğumda, dövdüm dedi. Daha sonra da evden ayrıldı. Birkaç gün sonra ben işteyken çocuk rahatsızlanmış, kızım arayarak, haber verdi. Bebeği komşum ve kızımla hastaneye yolladım" diye konuştu.

SEVGİLİSİNE MEHMET OLARAK TANITMIŞ

Bunun üzerine polis ekipleri, sevgilisinin isminin ’Mehmet’ olduğunu söylediği şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Ekipler, Tarsus’ta şüphelinin kaldığı eve operasyon düzenledi. Karşısında polisi görünce kaçmaya çalışan şüpheli, kovalamacayla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, Suriye uyruklu Kobani doğumlu Muhammed Ahmet olduğunu gösteren kimlik çıktı. Şüpheli, polise kendisinin 6 yıl önce savaştan kaçarak Türkiye'ye geldiğini, yanlış kişiyi yakaladıklarını söyledi.

ÜZERİNDEN SURİYELİ GÖÇMENE AİT KİMLİK ÇIKTI

Emniyete götürülen şüphelinin, parmak izi alındığında, hakkında 4 ayrı suçtan arama kaydı bulunan Turan Beğendi olduğu ortaya çıktı. Polisin yaptığı araştırmada Beğendi'nin Ekim ayında Suriyeli göçmen gibi Mersin İl Göçmen İdaresine giderek kendisini Muhammed Ahmet olarak kayıt altına aldırdığını belirlendi. Sahte kimliği ise Suriyelilerden aldığı saptandı.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Turan Beğendi tutuklanırken, F.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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